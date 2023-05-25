https://sputniknews.com.tr/20230525/cumhurbaskani-seciminde-yurtdisi-ve-gumruklerde-oy-kullananlarin-sayisi-19-milyonu-asti-1071578677.html

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1.9 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1.9 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T21:00+0300

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2023 türkiye seçimleri

yurtdışı

seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.15 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indiYurtdışı temsilciliklerde tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan 3 uçakla Türkiye'ye getirildi.Bu kapsamda, ilk olarak Türk Hava Yollarının "Çatalhöyük" isimli uçağı saat 19.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.Uçaktan alınan yaklaşık 500 bin oyun bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen tırlara konuldu ve tutanaklar tutuldu.Diğer ülkelerde kullanılan oylar da diplomatik kurye yoluyla güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getiriliyor.Yurt dışında kullanılan tüm oylar, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak ve 28 Mayıs akşamı, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlandığı saat 17.00 itibarıyla diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

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yurtdışı, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi