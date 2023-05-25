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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/cumhurbaskani-erdogan-canli-yayinda-aciklamalarda-bulunuyor-1071577071.html
Erdoğan: Televizyona davet ediyor, seninle ben Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım
Erdoğan: Televizyona davet ediyor, seninle ben Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım
CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal KıIıçdaroğlu ile ilgili... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T20:26+0300
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
canlı yayın
seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayında soruları yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, canlı yayın, seçim
recep tayyip erdoğan, canlı yayın, seçim

Erdoğan: Televizyona davet ediyor, seninle ben Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım

20:26 25.05.2023 (güncellendi: 21:04 25.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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Ayrıntılar geliyor
CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal KıIıçdaroğlu ile ilgili "Benimle neyi konuşacaksın. Herhangi bir eserin, vizyonun yok. Seninle ben Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayında soruları yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Hala bizi televizyonlara davet ediyor. Benimle neyi konuşacaksın. Herhangi bir eserin, vizyonun yok. Seninle ben Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım. Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için Meclis'teki uzantılarıyla onların desteğini isteyecek kadar zaafa düştü. Bunların yanında yüzde 1 bile oyu olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşalım. İftiraları falan da var.
Herhangi bir rehavet olmasa daha benim uyarmam lazım. Zafer sarhoşluğuna kapılmamalı. Birinci turu 5 puan önde bitiriş rehavete yol açmamalı. Sivas'ta hızlı tren bir ay ücretsiz deyince cazibe arttı.
Türkiye'de parlamentoda kadın sayısını artıran en önemli parti AK Parti'dir. Bizi parlamentoda 17 kadın vekil vardı, en geç vekiller bizim. En genci 24 yaşında ve 2 fakülte mezunu, teşkilatın kendi kademelerinden gelmiş bir kızımız. Parlamentoda adeta gençliğin temsilcisi konumunda olacaklar.
Kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz. İki yerden geliyor, bizim değerler sistemimiz içerisinde kesinlikle yasaklanmıştır.
Kadınlarımızın ve her bir vatandaşımızın özgür ve eşit yaşaması için gerekli adımları biz attık ama karşımızda hep CHP'yi bulduk. Neyi başardıysak hep CHP'ye karşı başardık. Kadınlarla ilgili söylemlerinde samimi değiller. Başörtüsüne özgürlük getirdiğimizde Kılıçdaroğlu iptali için hemen AYM'ye başvurdu.
Kazanırsak, önce istişareleri yapacağız, arkadaşlarımızla. Sonra öncelikle Kabine kuracağız. Külliye'deki arkadaşlarımla değerlendirmeler yapıp, ülkemizi büyütecek adımları atacağız.
Benim milletim samimiyet testini çok iyi yapar. Bir defa bu testi kaybetmiştir. Bunların yaptığı milliyetçilik takiyeciliktir. Benim halkım yutmaz. Daha düne kadar terörist seviciydi, teröristleri affedenlerdi, firarilere kapı açanlardı.
Sinan Bey şu anda Cumhur İttifakı'nın adeta bir parçası gibi çalışmalara başlamış durumda.
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