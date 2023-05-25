Büyükelçi Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'yla Türkiye-Ermenistan ilişkilerini konuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar bugün bir görüşme gerçekleştirdi.



Kafkasya'daki duruma ilişkin istişarelerde bulunan taraflar, Rusya'nın desteğiyle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme yolları hakkında üç ülkenin liderleri tarafından imzalanan anlaşmaların uygulanma sürecini değerlendirdi.



Galuzin ve Samsar, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yeniden tesis edilmesiyle ilgili konular hakkında da görüş alışverişi yaptı.



Rusya ile Türkiye'nin çıkarlarını ilgilendiren bir dizi farklı konuyu da ele alan Samsar ve Galuzin, Güney Kafkasya'da Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Gürcistan'dan oluşan 3+3 formatında işbirliğinin önem taşıdığını vurguladı.