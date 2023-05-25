https://sputniknews.com.tr/20230525/burcu-esmersoy-metrobuse-hic-binmedim-1071542235.html

Burcu Esmersoy: Metrobüse hiç binmedim

Burcu Esmersoy: Metrobüse hiç binmedim

Nazım Akmandil ile eylül ayında nikâh masına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, önceki gün 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı davet kapsamında düzenlenen defileyi... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T07:18+0300

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yaşam

türkiye

burcu esmersoy

istanbul

metrobüs

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Zehra Işık ve Mert Aslan ev sahipliğinde Four Seasons Hotel Bosphorus bahçesinde gerçekleşen defileye; Burcu Esmersoy, Feryal Gülman, Şebnem Çapa, Pınar Altuğ Atacan, Özge Ulusoy, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Arzu Kunt, Evren Kayar, Güneş Mutlu, Aslı Gümüşel, İlkem Öztürk ve Deren Talu gibi ünlü isimle katıldı.Defileye katılanlar arasında yer alan Burcu Esmersoy, fıstık yeşili elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.'Sanki metrobüs hep karşıya geçiyormuş gibi geliyor bana'İş yoğunluğunun devam ettiğini belirten 46 yaşındaki sunucu, “Bir çekimden koştura koştura buraya geldim. Görüşmelere geç kaldığım zaman toplu taşımayı kullanıyorum. Metroya bindiğim oluyor. Görenler gülümseyip, fotoğraf çektiriyor. Metrobüse hiç binmedim. Sanki metrobüs hep karşıya geçiyormuş gibi geliyor bana” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220103/burcu-esmersoy-turk-lirasindayim-ve-kafami-dolar-konusunda-yormuyorum-1052358126.html

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