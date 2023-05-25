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BM: Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana hastanelerde 30 yeni doğan öldü
BM: Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana hastanelerde 30 yeni doğan öldü
Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana hastanelerde 30 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini bildirdi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler (bm)
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stephane dujarric
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
stephane dujarric günlük basın brifingi
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.BM örgütlerinden edinilen bilgiye göre sadece son bir haftada 6 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini dile getiren Dujarric, bunun ülkedeki insani durumun geldiği noktayı ortaya koyduğunu kaydetti.Dujarric, Dünya Sağlık Örgütüne göre ise çatışmanın başlangıcından bu yana Sudan'da 30 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini söyledi.Hastanelerdeki oksijen eksikliği ve elektrik kesintilerinin ölümlerin temel nedenleri arasında olduğunu ifade eden Dujarric, BM'nin yerel sağlık çalışanlarıyla ne yapılabileceği konusunda irtibatını sürdürdüğünü belirtti.Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaOrdu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegrasyonunu talep ederken, HDK’nin sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.HDK, 2019’da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.Sudan Sağlık Bakanlığı da çatışmaların başından bu yana 709 kişinin öldüğünü, 5 bin 424 kişinin yaralandığını duyurdu.
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), afrika, stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, stephane dujarric günlük basın brifingi

BM: Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana hastanelerde 30 yeni doğan öldü

23:29 25.05.2023
© AFP 2023 / -Sudan çatışmaları
Sudan çatışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / -
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Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana hastanelerde 30 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
BM örgütlerinden edinilen bilgiye göre sadece son bir haftada 6 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini dile getiren Dujarric, bunun ülkedeki insani durumun geldiği noktayı ortaya koyduğunu kaydetti.
Dujarric, Dünya Sağlık Örgütüne göre ise çatışmanın başlangıcından bu yana Sudan'da 30 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini söyledi.
Hastanelerdeki oksijen eksikliği ve elektrik kesintilerinin ölümlerin temel nedenleri arasında olduğunu ifade eden Dujarric, BM'nin yerel sağlık çalışanlarıyla ne yapılabileceği konusunda irtibatını sürdürdüğünü belirtti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegrasyonunu talep ederken, HDK’nin sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
HDK, 2019’da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.
Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.
Sudan Sağlık Bakanlığı da çatışmaların başından bu yana 709 kişinin öldüğünü, 5 bin 424 kişinin yaralandığını duyurdu.
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