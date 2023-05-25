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YAŞAM
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https://sputniknews.com.tr/20230525/beyin-ile-kaslar-arasinda-yeniden-baglanti-kuran-cihaz-sayesinde-felcli-adam-yurumeye-basladi-1071546407.html
Beyin ile kaslar arasında yeniden bağlantı kuran cihaz sayesinde felçli adam yürümeye başladı
Beyin ile kaslar arasında yeniden bağlantı kuran cihaz sayesinde felçli adam yürümeye başladı
Hollanda'da yaşayan 40 yaşındaki felçli bir adam, beynindeki dalgaları okuyarak kaslarına mesaj gönderebilen bir cihaz sayesinde yeniden yürümeye başladı... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T11:08+0300
2023-05-25T11:25+0300
yaşam
felç
omurilik
bilimsel
bilimsel araştırma
deney
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İsviçre'deki bir grup nörolog, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir cihazın 12 yıldır yürüyemeyen bir hasta üzerinde başarılı sonuç verdiğini duyurdu.2011 yılında Çin'de bisiklet sürerken geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle boynu kırılan 40 yaşındaki Gert-Jan Oskam isimli adam, beynine yerleştirilen cihaz sayesinde ilk kez yürümeyi başardı.Beyninden alınan sinyalleri kaslara göndererek vücudunu istediği şekilde hareket ettirmeyi sağlayan cihaza ilişkin konuşan Oskam, "10 yılın ardından ilk kez ayağa kalkıp arkadaşlarımla bira içebildim. Bu son derece güzel bir histi. Günlük hayatımda bu cihazı kullanmak istiyorum" dedi.Beyin ile kaslar arasında 'dijital köprü'Beyin ile kaslar arasında 'dijital bir köprü' olarak adlandırılan cihaz, İsviçreli nörobilimcilerin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve felcin günlük hayat üzerindeki etkilerinin üstesinden gelmeyi amaçlayan projesinin bir ürünü.Cihaz omurilikteki sinirler bozulduğunda çalışmaz hale gelen kaslarla beyin arasında yeniden bağlantı kurabilmek için kablosuz sinyaller kullanıyor.Daha önce geçirdiği operasyonlarda Oskam, bir bilgisayardan omuriliğine sinyaller göndererek yürümek için gerekli ritmik adımları yeniden oluşturabilen bir sistemi denedi. Cihaz tek seferde birkaç adım atmasına yardımcı olurken, denemelerde Oskam'ın hareketlerinin robotik olduğu ve bir buton ya da sensör ile aktive edilebildiği belirtildi. Ancak yapılan son denemede Lausanne Üniversite Hastanesi nörocerrahı Prof. Jocelyne Bloch Oskam hareket etmek istediğinde beynindeki nörolojik aktiviteleri tespit edebilen bir cihazı hastanın beynine yerleştirdi. Nörolojik aktivitelerin omurilik sinirlerini aktifleştirmesi ve kaslara iletilmesi sayesinde Oskam, istediği hareketleri başarılı şekilde gerçekleştirebildi.Lausanne'daki İsviçre Teknoloji Federal Enstitüsü'nde görev yapan Prof Grégoire Courtine, "Beyin ve omurilik bölgesi arasındaki iletişimi yeniden kurmayı sağlayabildik" dedi. Courtine, söz konusu sistemin hastanın yapmak istediği hareketleri algılayıp bu istemlerin ilgili kaslara iletilmesini mümkün kıldığını belirtti.Cihaz henüz yumuşak ve hızlı hareketler üretemese de Oskam beynine yerleştirilen cihazın ayağa kalkma ve yürüme gibi eylemleri mümkün kılması sayesinde eskiden yapamadığı bir çok hareketi doğal bir şekilde gerçekleştirebildiğini ifade etti. Cihazın gönderdiği sinyallerin özellikle kalça, diz ve bilekteki kasları harekete geçirmekte etkili olduğu belirtildi.Bilim insanları elde edilen ilk sonuçların inme ve felçten muzdarip hastaların yeniden yürüyebilme, ellerini, kollarını ve bacaklarını yeniden kullanabilmelerini ve yine omurilik ile bağlantılı idrar kesesi gibi organlarını kontrol edebilmelerini mümkün kılabileceğini ifade etti. Uzmanlar cihazın gelecekteki çalışmalar için de umut verdiğini düşünüyor.Bilim insanlarına göre kazanın üzerinden 12 yıl gibi uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen Oskam'ın kaydettiği gelişme, geçirdikleri kazadan hemen sonra bu cihazı kullanacak hastalar için daha başarılı sonuçlar alınabileceğine işaret ediyor. Prof Courtine bu konuda şu ifadeleri kullandı:
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felç, omurilik, bilimsel, bilimsel araştırma, deney
felç, omurilik, bilimsel, bilimsel araştırma, deney

Beyin ile kaslar arasında yeniden bağlantı kuran cihaz sayesinde felçli adam yürümeye başladı

11:08 25.05.2023 (güncellendi: 11:25 25.05.2023)
© AP Photo / Teresa Crawfordfelç, inme, yürüme
felç, inme, yürüme - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Teresa Crawford
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Hollanda'da yaşayan 40 yaşındaki felçli bir adam, beynindeki dalgaları okuyarak kaslarına mesaj gönderebilen bir cihaz sayesinde yeniden yürümeye başladı. İsviçre'deki nörobilimciler tarafından hazırlanan cihazın inme ve felçten muzdarip hastalar için umut vaat ettiği belirtildi.
İsviçre'deki bir grup nörolog, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir cihazın 12 yıldır yürüyemeyen bir hasta üzerinde başarılı sonuç verdiğini duyurdu.
2011 yılında Çin'de bisiklet sürerken geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle boynu kırılan 40 yaşındaki Gert-Jan Oskam isimli adam, beynine yerleştirilen cihaz sayesinde ilk kez yürümeyi başardı.
Beyninden alınan sinyalleri kaslara göndererek vücudunu istediği şekilde hareket ettirmeyi sağlayan cihaza ilişkin konuşan Oskam, "10 yılın ardından ilk kez ayağa kalkıp arkadaşlarımla bira içebildim. Bu son derece güzel bir histi. Günlük hayatımda bu cihazı kullanmak istiyorum" dedi.

Beyin ile kaslar arasında 'dijital köprü'

Beyin ile kaslar arasında 'dijital bir köprü' olarak adlandırılan cihaz, İsviçreli nörobilimcilerin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve felcin günlük hayat üzerindeki etkilerinin üstesinden gelmeyi amaçlayan projesinin bir ürünü.
Cihaz omurilikteki sinirler bozulduğunda çalışmaz hale gelen kaslarla beyin arasında yeniden bağlantı kurabilmek için kablosuz sinyaller kullanıyor.
Daha önce geçirdiği operasyonlarda Oskam, bir bilgisayardan omuriliğine sinyaller göndererek yürümek için gerekli ritmik adımları yeniden oluşturabilen bir sistemi denedi. Cihaz tek seferde birkaç adım atmasına yardımcı olurken, denemelerde Oskam'ın hareketlerinin robotik olduğu ve bir buton ya da sensör ile aktive edilebildiği belirtildi. Ancak yapılan son denemede Lausanne Üniversite Hastanesi nörocerrahı Prof. Jocelyne Bloch Oskam hareket etmek istediğinde beynindeki nörolojik aktiviteleri tespit edebilen bir cihazı hastanın beynine yerleştirdi. Nörolojik aktivitelerin omurilik sinirlerini aktifleştirmesi ve kaslara iletilmesi sayesinde Oskam, istediği hareketleri başarılı şekilde gerçekleştirebildi.
Lausanne'daki İsviçre Teknoloji Federal Enstitüsü'nde görev yapan Prof Grégoire Courtine, "Beyin ve omurilik bölgesi arasındaki iletişimi yeniden kurmayı sağlayabildik" dedi. Courtine, söz konusu sistemin hastanın yapmak istediği hareketleri algılayıp bu istemlerin ilgili kaslara iletilmesini mümkün kıldığını belirtti.
Cihaz henüz yumuşak ve hızlı hareketler üretemese de Oskam beynine yerleştirilen cihazın ayağa kalkma ve yürüme gibi eylemleri mümkün kılması sayesinde eskiden yapamadığı bir çok hareketi doğal bir şekilde gerçekleştirebildiğini ifade etti. Cihazın gönderdiği sinyallerin özellikle kalça, diz ve bilekteki kasları harekete geçirmekte etkili olduğu belirtildi.
Bilim insanları elde edilen ilk sonuçların inme ve felçten muzdarip hastaların yeniden yürüyebilme, ellerini, kollarını ve bacaklarını yeniden kullanabilmelerini ve yine omurilik ile bağlantılı idrar kesesi gibi organlarını kontrol edebilmelerini mümkün kılabileceğini ifade etti. Uzmanlar cihazın gelecekteki çalışmalar için de umut verdiğini düşünüyor.
Bilim insanlarına göre kazanın üzerinden 12 yıl gibi uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen Oskam'ın kaydettiği gelişme, geçirdikleri kazadan hemen sonra bu cihazı kullanacak hastalar için daha başarılı sonuçlar alınabileceğine işaret ediyor. Prof Courtine bu konuda şu ifadeleri kullandı:
"Omurilik yaralanmasından birkaç hafta sonra bir hastada dijital köprüyü uyguladığımızı hayal edin. İyileşme potansiyeli muazzam."
Tekerlekli sandalye - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
YAŞAM
Felçli adam omurgasındaki elektrotlar sayesinde yeniden yürüdü
8 Şubat 2022, 10:54
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