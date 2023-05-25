https://sputniknews.com.tr/20230525/besiktasin-eski-futbolcusu-tutuklandi-1071561821.html
Beşiktaş'ın eski futbolcusu tutuklandı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu tutuklandı
Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor forması giyen Douglas tutuklandı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T14:41+0300
2023-05-25T14:41+0300
2023-05-25T14:41+0300
spor
beşiktaş
tutuklama
futbolcu
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İspanyol basınında Marca'nın haberine göre, son olarak Beşiktaş'ta oynadıktan sonra takımsız kalan Douglas ülkesi Brezilya'da yat limanındaki bir otoparkta silah ile havaya ateş etti.Yaşanan olay sonrasında harekete geçen Breziyla polisi olay için soruştuma başlatırken, kimliği tespit edilen Douglas annesi adına kaydettiği tabancayı ormanlık alana sakladığını ve ateş edenin kendisi olduğunu itiraf etti.21 Nisan'da tutuklanma kararı alınan Douglas, kamuya açık alanda yasa dışı silah kullanmaktan yargılandı.Büyük umutlarla 2014-15 yılında Barcelona'ya 4 milyon Euro'ya transfer edilen Douglas daha sonrasında kariyerinde büyük bir düşüş yaşamış ve kiralık olarak katıldığı Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği iyi performans ile 2019-20 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, tutuklama, futbolcu
beşiktaş, tutuklama, futbolcu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu tutuklandı
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Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor forması giyen Douglas tutuklandı.
İspanyol basınında Marca'nın haberine göre, son olarak Beşiktaş'ta oynadıktan sonra takımsız kalan Douglas ülkesi Brezilya'da yat limanındaki bir otoparkta silah ile havaya ateş etti.
Yaşanan olay sonrasında harekete geçen Breziyla polisi olay için soruştuma başlatırken, kimliği tespit edilen Douglas annesi adına kaydettiği tabancayı ormanlık alana sakladığını ve ateş edenin kendisi olduğunu itiraf etti.
21 Nisan'da tutuklanma kararı alınan Douglas, kamuya açık alanda yasa dışı silah kullanmaktan yargılandı.
Büyük umutlarla 2014-15 yılında Barcelona'ya 4 milyon Euro'ya transfer edilen Douglas daha sonrasında kariyerinde büyük bir düşüş yaşamış ve kiralık olarak katıldığı Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği iyi performans ile 2019-20 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştu.