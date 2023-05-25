https://sputniknews.com.tr/20230525/benzine-75-kurus-zam-geliyor-1071543719.html

Benzine 75 kuruş zam geliyor

Benzine 75 kuruş zam geliyor

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T09:02+0300

2023-05-25T09:02+0300

2023-05-25T09:02+0300

ekonomi

türkiye

akaryakıt

akaryakıt zammı

benzin

benzin fiyatları

zam

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Dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Haftanın başında benzine gelen zam sonrasında haftanın son gününde de benzine zam geliyor.Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam geliyor.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Bugün (25 Mayıs 2023) itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbulBenzin: 20,58 TLMotorin: 19.34 TLLPG (Otogaz): 10.50 TLAnkaraBenzin: 20.94 TLMotorin: 19.74 TLLPG (Otogaz): 10.65 TLİzmirBenzin: 20.93 TLMotorin: 19.77 TLLPG (Otogaz): 10.54 TL

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