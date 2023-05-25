https://sputniknews.com.tr/20230525/benzine-75-kurus-zam-geliyor-1071543719.html
Benzine 75 kuruş zam geliyor
Benzine 75 kuruş zam geliyor
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T09:02+0300
2023-05-25T09:02+0300
2023-05-25T09:02+0300
ekonomi
türkiye
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
zam
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Dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Haftanın başında benzine gelen zam sonrasında haftanın son gününde de benzine zam geliyor.Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam geliyor.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Bugün (25 Mayıs 2023) itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbulBenzin: 20,58 TLMotorin: 19.34 TLLPG (Otogaz): 10.50 TLAnkaraBenzin: 20.94 TLMotorin: 19.74 TLLPG (Otogaz): 10.65 TLİzmirBenzin: 20.93 TLMotorin: 19.77 TLLPG (Otogaz): 10.54 TL
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türkiye, akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, zam
türkiye, akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, zam
Benzine 75 kuruş zam geliyor
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Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Haftanın başında benzine gelen zam sonrasında haftanın son gününde de benzine zam geliyor.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam geliyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Bugün (25 Mayıs 2023) itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul
Benzin: 20,58 TL
Motorin: 19.34 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL
Ankara
Benzin: 20.94 TL
Motorin: 19.74 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL
İzmir
Benzin: 20.93 TL
Motorin: 19.77 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL