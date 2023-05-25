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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/belediye-binasina-siginmacilar-icin-asilan-pankart-mahkeme-karariyla-indirildi-1071585233.html
Belediye binasına sığınmacılar için asılan pankart mahkeme kararıyla indirildi
Belediye binasına sığınmacılar için asılan pankart mahkeme kararıyla indirildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankart seçim yasakları... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T23:49+0300
2023-05-25T23:49+0300
2023 türkiye seçimleri
sığınmacı
sığınmacı krizi
sığınmacı krizi
türkiye
bolu
bolu belediyesi
tanju özcan
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankartın kamu kurumlarına pankart asılamayacağı şeklindeki seçim yasaklarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verildi. Pankart akşam saatlerinde indirildi.'Bizim derdimiz memleket, o şahsın derdi şov'Tanju Özcan, "AKP'nin şikayeti üzerine pankart indirildi” derken, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, “Bizim olaydan haberimiz yok. Kentin belediye başkanı yine şov peşinde. Biz 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine odaklandık. Bizim sosyal medya şovmenleriyle işimiz yok. İşi gücü takipçi kasmak. Kim neden indirdi nasıl karar alındı bilmiyoruz. Bizim derdimiz memleket o şahsın derdi şov” ifadelerini kullandı.
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sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı krizi, türkiye, bolu, bolu belediyesi, tanju özcan

Belediye binasına sığınmacılar için asılan pankart mahkeme kararıyla indirildi

23:49 25.05.2023
© İHA / ENES ÖZKANBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankart seçim yasakları çerçevesinde indirildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankart seçim yasakları çerçevesinde indirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© İHA / ENES ÖZKAN
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankart seçim yasakları gerekçesiyle indirildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankartın kamu kurumlarına pankart asılamayacağı şeklindeki seçim yasaklarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verildi.
Pankart akşam saatlerinde indirildi.

'Bizim derdimiz memleket, o şahsın derdi şov'

Tanju Özcan, "AKP'nin şikayeti üzerine pankart indirildi” derken, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, “Bizim olaydan haberimiz yok. Kentin belediye başkanı yine şov peşinde. Biz 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine odaklandık. Bizim sosyal medya şovmenleriyle işimiz yok. İşi gücü takipçi kasmak. Kim neden indirdi nasıl karar alındı bilmiyoruz. Bizim derdimiz memleket o şahsın derdi şov” ifadelerini kullandı.
© İHA / ENES ÖZKANBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankart seçim yasakları çerçevesinde indirildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankart seçim yasakları çerçevesinde indirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankart seçim yasakları çerçevesinde indirildi.
© İHA / ENES ÖZKAN
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