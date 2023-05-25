https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-mustan-otomobil-bayilerine-ceza-aciklamasi-liste-fiyati-uzerinde-fiyat-talep-etmisler-1071579381.html

Bakan Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması: 'Liste fiyatı üzerinde fiyat talep etmişler'

Bakan Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması: 'Liste fiyatı üzerinde fiyat talep etmişler'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, liste fiyatının üzerinde ücret talep eden otomobil bayilerine kesilen cezayı değerlendirerek, "Araçların bir bayi fiyatları var, bir... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T21:22+0300

2023-05-25T21:22+0300

2023-05-25T22:45+0300

ekonomi

mehmet muş

süleyman soylu

otomobil

fiyat

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Bakan Mehmet Muş, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu çok daha yüksek oyla kazanacaklarını söyledi.Cumhur İttifakı'nın en çok oyu almasına rağmen seçimin ikinci tura kaldığını hatırlatan Muş, "50+1 sisteminden dolayı 50 artıyı geçemediğimiz için ikinci tura kalmış olduk ama 4 gün sonra netice ortaya çıkmış olacak. Yurt dışında katılım daha da artarak devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tüm afişlerinde seçmenlere sandığa gitmeleri yönünde bir tavsiyeleri vardır. Yaptığımız afişlemelerde, pankartlarımızda sandığa çağrımızı yeniliyoruz. Milli iradenin, seçmen iradesinin olabildiğince yüksek oranda sandığa yansımasını istiyoruz" diye konuştu.14 Mayıs'taki seçime yüzde 90’a yakın katılım gerçekleştiğini aktaran Muş, bunun dünya demokrasisinde çok az örneğine rastlanacak bir durum olduğunu dile getirdi.Dünyaya demokrasi mesajı verdiklerine işaret eden Muş, "Türkiye, 1950'den itibaren demokratik olgunlukla seçimlerini yapabilen, seçmen iradesinin sandığa yansımasını sağlayabilen, demokratik teammülleri gelişmiş bir ülke olduğunu bir daha gösterdi" ifadesini kullandı.Bir basın mensubunun, otomobil bayilerine verilen 17,8 milyon liralık stokçuluk cezasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Bakan Muş, hükümet olarak görevlerinin devam ettiğini, görevleri bitene kadar sorumluluklarını yerine getireceklerini söyledi.Konulan çeşitli kurallar olduğunu belirten Muş, "Bu kurallara herkesin riayet etmesi gerekiyor. Türkiye serbest piyasa koşullarını işleten bir ülke ancak çeşitli kurallar var. Şimdi o kuralların dışına çıktığınız zaman bunun cezai müeyyidesi var. Örneğin diyor ki trafik kurallarında, kırmızı ışıkta geçerseniz bunun cezası var. Veya bu hız sınırının üzerine çıkarsanız cezası var. Bu kurallar ihlal edildiği zaman bunların cezai müeyyidesi var. Bunlar açık, şeffaf şekilde bizim yönetmeliklerimizde ve kanunlarımızda yazıyor" diye konuştu.'Türkiye'nin geldiği milli gelir seviyesinde araç çok lüks bir şey değil'Muş, Türkiye'de araç satan bayilerin denetlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Kovid-19 salgını ile çip krizinden dolayı dünyada otomobil üretiminin azaldığına dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

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mehmet muş, süleyman soylu, otomobil, fiyat