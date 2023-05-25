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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Bakan Kurum: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacağız
Bakan Kurum: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Yine bir diğer müjdemiz de ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T16:46+0300
2023-05-25T16:46+0300
2023 türkiye seçimleri
murat kurum
emekli
prim
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Sancaktepe'de 'Kadınlarla Daha Güçlüyüz' programında kadın seçmenlerle bir araya geldi. Bakan Kurum'a Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü eşlik etti. Kurum, ardından Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra esnaf lokantası yemek programına katıldı. Kurum'a Ümraniye'de gerçekleştirdiği ziyaretleri sırasında Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım eşlik etti.Programda konuşan Bakan Kurum, “Tarihimizde ve medeniyetimizde kadınlarımız, annelerimiz; sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her daim merkezinde olmuşlardır. Bugün Türkiye kadınları; bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, tarladan fabrikalara kadar her alanda ülkemizi kalkındırmakta, büyütmekte, geliştirmektedir. Bakanlık olarak, en prestijli projelerimizde, bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına yürekten inandığımız kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi'yle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne, siz değerli kadınlarımızla birlikte geçiyoruz. Yine Bakanlık olarak 'Doğanın Anneleri' çatısı altında kadınlarımızla birlikte, evlatlarımızın daha temiz, daha yeşil şehirlerde yaşamaları için çalışıyoruz. Ben burada bulunan tüm hanım kardeşlerimi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu harekete özellikle davet ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştıracağız” dedi.'Kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz'Bakan Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti: '28 Mayıs'ta Türkiye kazanacak'28 Mayıs seçimlerine değinen Kurum, “Ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla, açık ara önde tamamladık. Aziz milletimiz; 27 milyonu aşkın oyla Meclis'te çoğunluğu bizlere, Cumhur İttifakı'mıza verirken, kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabi milletimizin kararı, milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır, Sayın Cumhurbaşkanımız hazır. İnşallah 28 Mayıs'ta da milletimiz kazanacak. Geleceğe umutla bakan gençlerimiz kazanacak. Güçlü Türkiye'yi hayal eden annelerimiz kazanacak, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230525/adalet-bakani-bozdag-son-21-yilda-kadin-haklari-konusunda-tarihi-reformlar-gerceklestirdik-1071554648.html
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murat kurum, emekli, prim
murat kurum, emekli, prim

Bakan Kurum: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacağız

16:46 25.05.2023
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Yine bir diğer müjdemiz de ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacağız” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Sancaktepe'de 'Kadınlarla Daha Güçlüyüz' programında kadın seçmenlerle bir araya geldi. Bakan Kurum'a Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü eşlik etti. Kurum, ardından Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra esnaf lokantası yemek programına katıldı. Kurum'a Ümraniye'de gerçekleştirdiği ziyaretleri sırasında Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım eşlik etti.
Programda konuşan Bakan Kurum, “Tarihimizde ve medeniyetimizde kadınlarımız, annelerimiz; sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her daim merkezinde olmuşlardır. Bugün Türkiye kadınları; bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, tarladan fabrikalara kadar her alanda ülkemizi kalkındırmakta, büyütmekte, geliştirmektedir. Bakanlık olarak, en prestijli projelerimizde, bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına yürekten inandığımız kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi'yle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne, siz değerli kadınlarımızla birlikte geçiyoruz. Yine Bakanlık olarak 'Doğanın Anneleri' çatısı altında kadınlarımızla birlikte, evlatlarımızın daha temiz, daha yeşil şehirlerde yaşamaları için çalışıyoruz. Ben burada bulunan tüm hanım kardeşlerimi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu harekete özellikle davet ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştıracağız” dedi.

'Kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz'

Bakan Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizde kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Aile Kalkanı projesiyle ev hanımlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. Yine bir diğer müjdemiz de ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacağız. Yıpranma hakkı vererek ev hanımlarının kısa sürede emekli olmalarını sağlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. İşte biz sizler için tüm bu çalışmaları yaparken, hamdolsun kadınlarımız da her zaman AK Parti'mize, Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktılar, yanımızda oldular.”

'28 Mayıs'ta Türkiye kazanacak'

28 Mayıs seçimlerine değinen Kurum, “Ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla, açık ara önde tamamladık. Aziz milletimiz; 27 milyonu aşkın oyla Meclis'te çoğunluğu bizlere, Cumhur İttifakı'mıza verirken, kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabi milletimizin kararı, milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır, Sayın Cumhurbaşkanımız hazır. İnşallah 28 Mayıs'ta da milletimiz kazanacak. Geleceğe umutla bakan gençlerimiz kazanacak. Güçlü Türkiye'yi hayal eden annelerimiz kazanacak, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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