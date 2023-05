https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-kurum-emekli-olmak-isteyen-ev-hanimlarinin-primlerinin-ucte-birini-karsilayacagiz-1071570660.html

Bakan Kurum: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacağız

Bakan Kurum: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacağız

25.05.2023

2023-05-25T16:46+0300

2023-05-25T16:46+0300

2023-05-25T16:46+0300

2023 türkiye seçimleri

murat kurum

emekli

prim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Sancaktepe'de 'Kadınlarla Daha Güçlüyüz' programında kadın seçmenlerle bir araya geldi. Bakan Kurum'a Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü eşlik etti. Kurum, ardından Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra esnaf lokantası yemek programına katıldı. Kurum'a Ümraniye'de gerçekleştirdiği ziyaretleri sırasında Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım eşlik etti.Programda konuşan Bakan Kurum, “Tarihimizde ve medeniyetimizde kadınlarımız, annelerimiz; sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her daim merkezinde olmuşlardır. Bugün Türkiye kadınları; bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, tarladan fabrikalara kadar her alanda ülkemizi kalkındırmakta, büyütmekte, geliştirmektedir. Bakanlık olarak, en prestijli projelerimizde, bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına yürekten inandığımız kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi'yle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne, siz değerli kadınlarımızla birlikte geçiyoruz. Yine Bakanlık olarak 'Doğanın Anneleri' çatısı altında kadınlarımızla birlikte, evlatlarımızın daha temiz, daha yeşil şehirlerde yaşamaları için çalışıyoruz. Ben burada bulunan tüm hanım kardeşlerimi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu harekete özellikle davet ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştıracağız” dedi.'Kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz'Bakan Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti: '28 Mayıs'ta Türkiye kazanacak'28 Mayıs seçimlerine değinen Kurum, “Ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla, açık ara önde tamamladık. Aziz milletimiz; 27 milyonu aşkın oyla Meclis'te çoğunluğu bizlere, Cumhur İttifakı'mıza verirken, kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabi milletimizin kararı, milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır, Sayın Cumhurbaşkanımız hazır. İnşallah 28 Mayıs'ta da milletimiz kazanacak. Geleceğe umutla bakan gençlerimiz kazanacak. Güçlü Türkiye'yi hayal eden annelerimiz kazanacak, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.

