https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-bozdag-kilicdaroglu-u-donusu-yapti-1071539805.html

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu 'U' dönüşü yaptı

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu 'U' dönüşü yaptı

Şanlıurfa Suruç'ta konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, "Kılıçdaroğlu 'U' dönüşü yaptı. Birdenbire Bozkurt Kılıçdaroğlu, Başbuğ Kılıçdaroğlu, Mücahit Kılıçdaroğlu... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T01:41+0300

2023-05-25T01:41+0300

2023-05-25T01:41+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

bekir bozdağ

selahattin demirtaş

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suruç ilçesi Ziyaret köyünde vatandaşlara hitap etti.Deprem bölgesinde yaşayanların güvendikleri, inandıkları ve sözünü tutacağını bildikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini ifade eden Bozdağ, "Erdoğan, 'Yaparım.' diyorsa yapar." diyen depremzedelerin Erdoğan'a güvendiğini söyledi.'Nice insanın ekmeğini elinden aldılar'CHP'ye ve diğer partilere oy verenlerin de böyle düşündüğünü, muhalefetin bu güveni veremediğini belirten Bozdağ şöyle konuştu:Daha önce yaşanan depremlerin ardından millete verdikleri sözü tuttuklarını ifade eden Bozdağ deprem konutlarının bazılarının zamanında, bazılarının da vaktinden önce teslim edildiğini anlattı.Millete doğruları söyleyenin kazanacağını dile getiren Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete hep doğruları söylediğini ve verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.'Herkesi kandırmaya çalışıyor'Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar sözünü tutmadığını savunan Bozdağ, "Verdiği her sözden, daha sözün tesiri ortadan kalkmadan çark ettiğini görüyoruz. Nasıl güvenilebilir?" dedi.'Gereğini yapan bir lidere ihtiyaç var'Bakan Bozdağ, "Güvenilecek, sözünün adamı, sözünün eri, sözünü tutan, gereğini yapan bir lidere ihtiyaç var. Diyarbakır'da da Urfa'da da Edirne'de de İstanbul'da da aynı sözleri söyleyen tutarlı aktörlere ihtiyaç var. Nabza göre şerbet verene değil, muhataplarına göre konuşana değil, kim karşısına gelirse onun hoşuna giden lafları söyleyeni değil" ifadesini kullandı.Bugüne kadar milleti aldatmadıklarını, yine aldatmayacaklarını belirten Bakan Bozdağ, "İki tane aday var. Biri ne dediyse sözünü yapmış. Biri daha seçim bitmeden söz verdiği insanları satmış. Kime itibar edeceğiz? Biri, 'sana söz' sözünü hemen billboardlardan çıkarmış, 'karar ver' yapmış. Neden? Sözünün eri olmadığını o da anladı. Milletin bunu gördüğünü o da anladı" diye konuştu.

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2023

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recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ, selahattin demirtaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu