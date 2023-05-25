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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-bozdag-kilicdaroglu-u-donusu-yapti-1071539805.html
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu 'U' dönüşü yaptı
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu 'U' dönüşü yaptı
Şanlıurfa Suruç'ta konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, "Kılıçdaroğlu 'U' dönüşü yaptı. Birdenbire Bozkurt Kılıçdaroğlu, Başbuğ Kılıçdaroğlu, Mücahit Kılıçdaroğlu... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T01:41+0300
2023-05-25T01:41+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
bekir bozdağ
selahattin demirtaş
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suruç ilçesi Ziyaret köyünde vatandaşlara hitap etti.Deprem bölgesinde yaşayanların güvendikleri, inandıkları ve sözünü tutacağını bildikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini ifade eden Bozdağ, "Erdoğan, 'Yaparım.' diyorsa yapar." diyen depremzedelerin Erdoğan'a güvendiğini söyledi.'Nice insanın ekmeğini elinden aldılar'CHP'ye ve diğer partilere oy verenlerin de böyle düşündüğünü, muhalefetin bu güveni veremediğini belirten Bozdağ şöyle konuştu:Daha önce yaşanan depremlerin ardından millete verdikleri sözü tuttuklarını ifade eden Bozdağ deprem konutlarının bazılarının zamanında, bazılarının da vaktinden önce teslim edildiğini anlattı.Millete doğruları söyleyenin kazanacağını dile getiren Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete hep doğruları söylediğini ve verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.'Herkesi kandırmaya çalışıyor'Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar sözünü tutmadığını savunan Bozdağ, "Verdiği her sözden, daha sözün tesiri ortadan kalkmadan çark ettiğini görüyoruz. Nasıl güvenilebilir?" dedi.'Gereğini yapan bir lidere ihtiyaç var'Bakan Bozdağ, "Güvenilecek, sözünün adamı, sözünün eri, sözünü tutan, gereğini yapan bir lidere ihtiyaç var. Diyarbakır'da da Urfa'da da Edirne'de de İstanbul'da da aynı sözleri söyleyen tutarlı aktörlere ihtiyaç var. Nabza göre şerbet verene değil, muhataplarına göre konuşana değil, kim karşısına gelirse onun hoşuna giden lafları söyleyeni değil" ifadesini kullandı.Bugüne kadar milleti aldatmadıklarını, yine aldatmayacaklarını belirten Bakan Bozdağ, "İki tane aday var. Biri ne dediyse sözünü yapmış. Biri daha seçim bitmeden söz verdiği insanları satmış. Kime itibar edeceğiz? Biri, 'sana söz' sözünü hemen billboardlardan çıkarmış, 'karar ver' yapmış. Neden? Sözünün eri olmadığını o da anladı. Milletin bunu gördüğünü o da anladı" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ, selahattin demirtaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ, selahattin demirtaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu 'U' dönüşü yaptı

01:41 25.05.2023
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Şanlıurfa Suruç'ta konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, "Kılıçdaroğlu 'U' dönüşü yaptı. Birdenbire Bozkurt Kılıçdaroğlu, Başbuğ Kılıçdaroğlu, Mücahit Kılıçdaroğlu derken şimdi Malkoçoğlu oldu. Seçimden önce konuştuklarının bugün yüzde 100 zıddını söyleyen birine bu aziz millet nasıl güvenebilir?" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suruç ilçesi Ziyaret köyünde vatandaşlara hitap etti.
Deprem bölgesinde yaşayanların güvendikleri, inandıkları ve sözünü tutacağını bildikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini ifade eden Bozdağ, "Erdoğan, 'Yaparım.' diyorsa yapar." diyen depremzedelerin Erdoğan'a güvendiğini söyledi.

'Nice insanın ekmeğini elinden aldılar'

CHP'ye ve diğer partilere oy verenlerin de böyle düşündüğünü, muhalefetin bu güveni veremediğini belirten Bozdağ şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu, 'Bir tane işçi çıkarmayacağız İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin hiçbir yerinde belediyelerde. Namus sözü, şeref sözü. Çıkarırlarsa gelin benim yakamdan tutun' diyor. Sadece İstanbul'da 15 binden fazla insanın ekmeğini elinden aldılar. Ankara'da aldılar. Başka eline geçirdikleri belediyelerde kapının önüne binlerce insanı koydular. Peki ben senin sözüne niye inanayım? Söz diye sen söz veriyorsun. Genel başkan veriyor. Belediye başkanlarını çağırıp, 'Otur oturduğun yere' diyemez misin? 'Ben millete söz verdim, benim sözümü sen nasıl çiğnersin?' diyemez misin? Demediler. Kıyım makinesi gibi nice insanın ekmeğini elinden bu vicdansızlar aldılar."

Daha önce yaşanan depremlerin ardından millete verdikleri sözü tuttuklarını ifade eden Bozdağ deprem konutlarının bazılarının zamanında, bazılarının da vaktinden önce teslim edildiğini anlattı.
Millete doğruları söyleyenin kazanacağını dile getiren Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete hep doğruları söylediğini ve verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.

'Herkesi kandırmaya çalışıyor'

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ şöyle devam etti:
"Sayın Kılıçdaroğlu 'U' dönüşü yaptı. Birdenbire Bozkurt Kılıçdaroğlu, Başbuğ Kılıçdaroğlu, Mücahit Kılıçdaroğlu derken şimdi Malkoçoğlu oldu. Soruyorum, seçimden önce konuştuklarının bugün yüzde 100 zıddını söyleyen birine bu aziz millet nasıl güvenebilir? Ben hangi sözüne inanacağım senin? Kayyumları kaldıracağım diyen sözüne mi yoksa kayyumları devam ettireceğim diye mutabakat metnine attığın imzaya mı inanacağım? Herkesi kandırmaya çalışıyor. Yeşil Sol Parti'ye oy veren vatandaşlarımızı da kandırmaya çalışıyor. MHP'ye, AK Parti'ye, diğer partilere oy veren vatandaşlarımızı da kandırıyor. Yalan, dolan. Mert olmak lazım mert. Yozgat'ta, 'Kandil'i başına yıkacağız' deyip sonra da Van'da, 'Demirtaş'ı istiyorsanız peşime takılın' diyene bu millet nasıl güvenecek? Hangi sözü doğru? Yozgat'ta 'Kandil'i başlarına yıkacağım.' diyen mi doğru söylüyor. Yoksa Van'da 'Demirtaş'ı istiyorsanız bana tabi olun.' diyen mi doğru söylüyor? Buna güvenebilir misiniz? Emin olun güvenemezsiniz."
Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar sözünü tutmadığını savunan Bozdağ, "Verdiği her sözden, daha sözün tesiri ortadan kalkmadan çark ettiğini görüyoruz. Nasıl güvenilebilir?" dedi.

'Gereğini yapan bir lidere ihtiyaç var'

Bakan Bozdağ, "Güvenilecek, sözünün adamı, sözünün eri, sözünü tutan, gereğini yapan bir lidere ihtiyaç var. Diyarbakır'da da Urfa'da da Edirne'de de İstanbul'da da aynı sözleri söyleyen tutarlı aktörlere ihtiyaç var. Nabza göre şerbet verene değil, muhataplarına göre konuşana değil, kim karşısına gelirse onun hoşuna giden lafları söyleyeni değil" ifadesini kullandı.
Bugüne kadar milleti aldatmadıklarını, yine aldatmayacaklarını belirten Bakan Bozdağ, "İki tane aday var. Biri ne dediyse sözünü yapmış. Biri daha seçim bitmeden söz verdiği insanları satmış. Kime itibar edeceğiz? Biri, 'sana söz' sözünü hemen billboardlardan çıkarmış, 'karar ver' yapmış. Neden? Sözünün eri olmadığını o da anladı. Milletin bunu gördüğünü o da anladı" diye konuştu.
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