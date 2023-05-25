https://sputniknews.com.tr/20230525/asia-times-abd-ve-avrupa-ukraynaya-f-16nin-eski-modifikasyonunu-gonderecek-1071582278.html
Asia Times: ABD ve Avrupa, Ukrayna’ya F-16’nın eski modifikasyonunu gönderecek
Asia Times: ABD ve Avrupa, Ukrayna’ya F-16’nın eski modifikasyonunu gönderecek
Hong Kong merkezli Asia Times gazetesi, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna ordusuna F-16 savaş uçaklarının eskimiş sürümlerini vereceklerini ve bu tedarikin savaşın... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T22:17+0300
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ukrayna krizi
abd
ukrayna
f-16
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ABD’li gazeteci Stephen Bryen imzalı yazıda, “Ukrayna ordusuna eski F-16A/B modifikasyonları verilecek. Bu uçaklar, 2000’li yılların başında kısmi modernizasyondan geçti. Yeniler ve hatta Tayvan için iyileştirilmiş sürümlerinin aksine, Ukrayna’ya verilecek savaş uçakları aktif faz dizinli radar ile donatılmayacak” ifadelerine yer verildi.Ukrayna’nın tamirhaneler ağına ihtiyacı olacağı kaydedilen haberde, bunun en az bir yıl alacağına dikkat çekilerek ayrıca bu tamirhaneler için personel eğitiminin daha fazla süre alacağı kaydedildi. Bununla birlikte zor işlerin büyük kısmının Avrupa'da yapılması gerekecek.Ukraynalı pilotların pist sorunu yaşayacağını yazan Bryen, uzun ve iyi halde olan pistlerin eksikliğinin pilotları ağırlığın yarısıyla çalışmaya mecbur bırakacağını kaydetti. Bunun ayrıca uçaklara ve teçhizata zarar vereceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230523/ukrayna-neden-batidan-f-16-talep-ediyor-1071477156.html
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Asia Times: ABD ve Avrupa, Ukrayna’ya F-16’nın eski modifikasyonunu gönderecek
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Hong Kong merkezli Asia Times gazetesi, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna ordusuna F-16 savaş uçaklarının eskimiş sürümlerini vereceklerini ve bu tedarikin savaşın gidişatını değiştirmeyeceğini söyledi.
ABD’li gazeteci Stephen Bryen imzalı yazıda, “Ukrayna ordusuna eski F-16A/B modifikasyonları verilecek. Bu uçaklar, 2000’li yılların başında kısmi modernizasyondan geçti. Yeniler ve hatta Tayvan için iyileştirilmiş sürümlerinin aksine, Ukrayna’ya verilecek savaş uçakları aktif faz dizinli radar ile donatılmayacak” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna’nın tamirhaneler ağına ihtiyacı olacağı kaydedilen haberde, bunun en az bir yıl alacağına dikkat çekilerek ayrıca bu tamirhaneler için personel eğitiminin daha fazla süre alacağı kaydedildi. Bununla birlikte zor işlerin büyük kısmının Avrupa'da yapılması gerekecek.
Ukraynalı pilotların pist sorunu yaşayacağını yazan Bryen, uzun ve iyi halde olan pistlerin eksikliğinin pilotları ağırlığın yarısıyla çalışmaya mecbur bırakacağını kaydetti. Bunun ayrıca uçaklara ve teçhizata zarar vereceği belirtildi.