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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/artyomovsktan-bir-siginmaci-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-cocuklari-zorla-aldiklarini-anlatti-1071470942.html
Artyomovsk’tan bir sığınmacı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çocukları zorla aldıklarını anlattı
Artyomovsk’tan bir sığınmacı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çocukları zorla aldıklarını anlattı
Artyomovsk'tan tahliye edilen İrina Tverdohleb, RIA Novosti muhabirine demecinde Ukrayna makamlarının ve askerlerin Artyomovsk sakinlerinin çocuklarını zorla... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T13:03+0300
2023-05-25T13:03+0300
ukrayna krizi
artyomovsk
rusya
ukrayna
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Sığınmacı, “Ukrayna tarafına tahliye olmak istemediğimiz için bizi insandan saymadılar. Ve çocuklarımız üzerinde hiçbir hakkımız yok, hiçbir hakkımız yok. Bu nedenle çocuğu vermek zorundaydık” açıklamasında bulundu.Tverdohleb, tahliyeyi reddedenleri ebeveyn haklarından mahrum ettiklerini, ancak insanlar razı olsalar bile, çocuğun militanların götürmeyi planladığı yere götürülmeyeceğine dair herhangi bir güvence olmadığını ifade etti.Oğlunu Ukraynalı askerlerin elinden çekerek alıp kaçmak durumunda kalan Tverdohleb ardından çocuğu kurtarmak için Ukraynalı yetkililerden saklandı: “Ukraynalı bir memur elinde kararname ile geldi ve hepimizin yüz karası olduğumuzu bağırarak herkese yüklenmeye başladı. 'Toparlanın! Hazırlanmak için beş dakikanız var! Herkes toparlansın ve belgeleriyle birlikte çıksın! Araba hazır!' Koşup, çocuğumu kucaklamak ve onlardan kurtulmak için hızla eve, yani o zaman yaşadığımız yere koşmak zorunda kaldım. Ve bir daha oraya hiç gitmedik. Telefonlarımızı şarj edemedik, hiçbir şey yapmadık, çok korkunç olduğu için."Tverdohleb, Artyomovsk'ta Ukraynalı askerlerin 11 yaşındaki bir çocuğu da ailesinden alenen kaçırdığını anlattı. Anlatılana göre çocuk, bombardıman sırasında kedisinin peşinden koştu fakat militanlar onu yakaladı. Komşuların çocuğu bırakmaları rica etmesi üzerine askerler onları cezalandırmakla tehdit etti.Tverdohleb, çocuğun ebeveynlerine Konstantinovka'ya (Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgedeki en yakın şehir) bir gün içinde gitmezlerse oğullarını bir daha göremeyeceklerinin söylendiğini anlattı.
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Artyomovsk’tan bir sığınmacı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çocukları zorla aldıklarını anlattı
Artyomovsk’tan bir sığınmacı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çocukları zorla aldıklarını anlattı
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artyomovsk, rusya, ukrayna, видео

Artyomovsk’tan bir sığınmacı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çocukları zorla aldıklarını anlattı

13:03 25.05.2023
© Fotoğraf
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Artyomovsk'tan tahliye edilen İrina Tverdohleb, RIA Novosti muhabirine demecinde Ukrayna makamlarının ve askerlerin Artyomovsk sakinlerinin çocuklarını zorla alıkoyduklarını ve ebeveyn haklarından mahrum bırakmakla tehdit ederek anne babaları Kiev kontrolündeki iç bölgelere gitmeye zorladığını anlattı.
Sığınmacı, “Ukrayna tarafına tahliye olmak istemediğimiz için bizi insandan saymadılar. Ve çocuklarımız üzerinde hiçbir hakkımız yok, hiçbir hakkımız yok. Bu nedenle çocuğu vermek zorundaydık” açıklamasında bulundu.
Tverdohleb, tahliyeyi reddedenleri ebeveyn haklarından mahrum ettiklerini, ancak insanlar razı olsalar bile, çocuğun militanların götürmeyi planladığı yere götürülmeyeceğine dair herhangi bir güvence olmadığını ifade etti.
Oğlunu Ukraynalı askerlerin elinden çekerek alıp kaçmak durumunda kalan Tverdohleb ardından çocuğu kurtarmak için Ukraynalı yetkililerden saklandı: “Ukraynalı bir memur elinde kararname ile geldi ve hepimizin yüz karası olduğumuzu bağırarak herkese yüklenmeye başladı. 'Toparlanın! Hazırlanmak için beş dakikanız var! Herkes toparlansın ve belgeleriyle birlikte çıksın! Araba hazır!' Koşup, çocuğumu kucaklamak ve onlardan kurtulmak için hızla eve, yani o zaman yaşadığımız yere koşmak zorunda kaldım. Ve bir daha oraya hiç gitmedik. Telefonlarımızı şarj edemedik, hiçbir şey yapmadık, çok korkunç olduğu için."
Tverdohleb, Artyomovsk'ta Ukraynalı askerlerin 11 yaşındaki bir çocuğu da ailesinden alenen kaçırdığını anlattı. Anlatılana göre çocuk, bombardıman sırasında kedisinin peşinden koştu fakat militanlar onu yakaladı. Komşuların çocuğu bırakmaları rica etmesi üzerine askerler onları cezalandırmakla tehdit etti.
Tverdohleb, çocuğun ebeveynlerine Konstantinovka'ya (Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgedeki en yakın şehir) bir gün içinde gitmezlerse oğullarını bir daha göremeyeceklerinin söylendiğini anlattı.
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