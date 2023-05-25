Ankara Valiliği'nden 2. turda oy kullanmak isteyen depremzedeler için açıklama

"27.05.2023 cumartesi günü saat 15:00’ten itibaren Ankara ilinden afet bölgelerine dönüş yapmak isteyen depremzede vatandaşlarımız için AŞTİ’den (Şehirlerarası Otobüs Terminali) otobüs seferleri düzenlenecektir. Depremzede vatandaşlarımız 28.05.2023 pazar günü aynı otobüsler ile Ankara iline geri dönüş sağlayabileceklerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."