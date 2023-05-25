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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/ankara-valiliginden-2-turda-oy-kullanmak-isteyen-depremzedeler-icin-aciklama-1071564281.html
Ankara Valiliği'nden 2. turda oy kullanmak isteyen depremzedeler için açıklama
Ankara Valiliği'nden 2. turda oy kullanmak isteyen depremzedeler için açıklama
Ankara Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 28 Mayıs'taki seçimde oy kullanmak üzere memleketlerine gitmek isteyen depremzedeler için... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T14:55+0300
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2023 türkiye seçimleri
ankara valiliği
depremzede
seçim
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28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimi için Ankara Valiliği, depremzedelere yönelik bir duyuru paylaştı. Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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ankara valiliği, depremzede, seçim

Ankara Valiliği'nden 2. turda oy kullanmak isteyen depremzedeler için açıklama

14:55 25.05.2023
© AASeçim
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Ankara Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 28 Mayıs'taki seçimde oy kullanmak üzere memleketlerine gitmek isteyen depremzedeler için otobüs seferleri düzenleneceğini belirtildi.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimi için Ankara Valiliği, depremzedelere yönelik bir duyuru paylaştı.
Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"27.05.2023 cumartesi günü saat 15:00’ten itibaren Ankara ilinden afet bölgelerine dönüş yapmak isteyen depremzede vatandaşlarımız için AŞTİ’den (Şehirlerarası Otobüs Terminali) otobüs seferleri düzenlenecektir. Depremzede vatandaşlarımız 28.05.2023 pazar günü aynı otobüsler ile Ankara iline geri dönüş sağlayabileceklerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
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