https://sputniknews.com.tr/20230525/ankara-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1071568450.html

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T16:05+0300

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yaşam

ankara

meteoroloji

sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15.20-19.00 saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230525/meteorolojiden-81-il-icin-saganak-yagis-uyarisi-sel-baskinlarina-karsi-dikkatli-olun-1071541534.html

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