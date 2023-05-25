https://sputniknews.com.tr/20230525/ankara-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1071568450.html
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T16:05+0300
2023-05-25T16:05+0300
2023-05-25T16:06+0300
yaşam
ankara
meteoroloji
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15.20-19.00 saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/meteorolojiden-81-il-icin-saganak-yagis-uyarisi-sel-baskinlarina-karsi-dikkatli-olun-1071541534.html
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ankara hava durumu, havalar ısınacak mı, hava durumu, bugün yağış var mı
ankara hava durumu, havalar ısınacak mı, hava durumu, bugün yağış var mı
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
16:05 25.05.2023 (güncellendi: 16:06 25.05.2023) Abone ol
Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15.20-19.00 saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.