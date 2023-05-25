https://sputniknews.com.tr/20230525/almanyadan-ab-ortak-iltica-sisteminde-anlasma-olmadiginda-schengenin-tehlikeye-girecegi-uyarisi-1071577374.html

Almanya’dan AB ortak iltica sisteminde anlaşma olmadığında Schengen’in tehlikeye gireceği uyarısı

Almanya’dan AB ortak iltica sisteminde anlaşma olmadığında Schengen’in tehlikeye gireceği uyarısı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avrupa Birliği’nin (AB) ortak iltica sisteminde reform yapılması konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda Birlikte... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T20:38+0300

2023-05-25T20:38+0300

2023-05-25T20:38+0300

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iltica

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Faeser, Avusturyalı mevkidaşı Gerhard Karner ile Berlin’deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 8 Haziran’da AB İçişleri Bakanları toplantısında ortak iltica sisteminin ele alınacağını belirterek, AB'de iltica sisteminin dengeli olması için Almanya'nın Birlik dış sınırlarının korunmasını ve sığınmacıların adil şekilde AB ülkelerinde dağıtılmasını istediğini ifade etti.AB ortak iltica sisteminde anlaşma sağlanmasının önemine dikkati çeken Faeser, "Birkaç ay içerisinde bir anlaşmaya varamazsak Schengen'i tehlikede görüyorum." ifadesini kullandı.Bu konuda anlaşmaya varmak için 8 Haziran’ın önemli olduğunu, burada bir anlaşma sağlanamaması durumunda bir süre daha müzakereye devam edilebileceğini dile getiren Faeser, "Ancak şimdi 8 Haziran'da gerçekten bir ilerleme kaydetmek için çaba sarf etmeliyiz." dedi.Faeser AB'deki mevkidaşlarıyla bir dizi görüşmeler yaptığını, anlaşmaya varılması için bir iradenin mevcut olduğunu kaydetti.Avusturya İçişleri Bakanı Karner de iltica sisteminin işlemesi için dış sınırların korunmasının önemini vurguladı.AB’de iltica hakkı olmayanların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğine işaret eden Karner, "İltica frenine basmazsak, yardımımıza ihtiyacı olanlara yardım edemeyiz." dedi.Birlik ülkeleri uzun süredir iltica sistemi reformu üzerinde anlaşmaya varmak için müzakereler yürütüyor.Tartışılan konuların başında iltica başvurularının ön incelemesinin AB dış sınırlarında yapılıp yapılmaması ve mültecilerin Birlik ülkelerine nasıl dağıtılacağı yer alıyor.

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