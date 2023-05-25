https://sputniknews.com.tr/20230525/akliselim-galip-gelmezse-bu-catisma-bir-nukleer-savasa-dogru-gider-1071666091.html

‘Aklıselim galip gelmezse bu çatışma bir nükleer savaşa doğru gider’

‘Aklıselim galip gelmezse bu çatışma bir nükleer savaşa doğru gider’

İsmail Hakkı Pekin’e göre ABD üstünlüğünü korumak için işi Doğu-Batı çatışmasına dönüştürdü. Haziran’daki NATO tatbikatının Rusya’ya gözdağı olduğunu belirten... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T22:24+0300

2023-05-25T22:24+0300

2023-05-28T03:27+0300

eksen

abd

ismail hakkı pekin

nato

rusya

çin

nükleer

ukrayna

ukrayna krizi

hindistan

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ABD’deki Biden yönetiminin mutlak hegemonyasını sürdürmek için aynı anda Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı hamleleri dünyayı kritik bir eşiğe sürüklüyor. Washington, Avrupa kanadıyla birlikte Ukrayna çatışmasını bu yıl başındaki tank tedarikinin ardından yine daha önce dışladığı F-16 tedariki ile tırmandırma yoluna giderken, Kiev’in sahada yenilgisinin katlandığı bir ortamda 12-23 Haziran’da düzenlenecek Air Defender tatbikatı gerilimi artırıyor.Çin yönetimiyle de kılıçlar çekiliyor. ABD’nin Japonya’nın Hiroşima kentinde topladığı G7 zirvesine Hindistan ve Brezilya da davet edilerek Batı politikalarına uygun davranmayan bu ülkeler iknaya çalışıldı. G7’de Çin’e yönelik ‘ekonomik zorlayıcılık’ içeren politikalar izlediği iddiası ortaya atıldı. Çin’e karşı ‘Rusya’ya yardım etmek’ iddiaları eksik edilmezken, ABD’nin Tayvan’a asker konuşlandırma ve askeri yardımları artırma açıklamaları da sinirleri germiş durumda.Çin yönetimi de geçen hafta Orta Asya ülkeleriyle önemli bir zirve gerçekleştirdi. Rusya Başbakanı Mişutsin’in dikkat çekici Pekin ziyaretinin ardından Rusya Federasyonu’nun Moskova’da düzenlediği Avrasya Ekonomi Forumu düzenlendi.Küresel gerilimin arttığı bir ortamda gelişmeleri, emekli Korgeneral ve Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı, ISUGUVSM Koordinatörü İsmail Hakkı Pekin ile konuştuk.‘ABD küresel üstünlüğünü korumak için işi Doğu-Batı çatışması haline getirdi’İsmail Hakkı Pekin’e göre, ABD küresel üstünlüğünü korumak için meseleyi Doğu-Batı çatışmasına dönüştürdü. G7 zirvesinin Hiroşima’da yapılmasının sembolize ettiklerine dikkat çeken Pekin, haziran ayında Almanya ev sahipliğindeki Air Defender tatbikatının da bir meydan okuma içerdiği görüşünde:‘Türkiye vasıtasıyla Orta Asya’daki Rus nüfusunun azaltılmasına çalışılacak’Diğer taraftan Çin’in Orta Asya zirvesinin de bir ‘meydan okuma’ içerdiğini belirten Pekin, gelişmelerin Afrika’da yoğunlaşmasına rağmen Orta Asya’ya kaymasını bekliyor. Pekin, Türkiye’nin de seçimler sonrasında ‘turan ve İslam’ motivasyonuyla yönlendirilmesi riskine dikkat çekti:‘Rusya’ya sakın ileri doğru çıkmayın, eğer çıkarsan uçaklarını imha ederiz diyorlar’Pekin’e göre 12-23 Haziran’da pek çok ülkenin yanı sıra Türkiye’nin de katılımıyla düzenlenecek Air Defender tatbikatı bugüne kadarki en büyük tatbikat. Rusya’ya gözdağı verilmeye çalışıldığını belirten Pekin, Rusya’nın tahribatının artırılmasının hedeflendiği görüşünde:‘Böyle bir ikilem içinde kalacağız diye değerlendiriyorum’Pekin, önümüzdeki dönemde Türkiye dahil bütün ülkelere ‘bizim mi onların mı yanında olacaksınız’ diye ‘hedefleme’ yapılacak. Ankara’nın ‘ikilem içinde kalacağını’ söyleyen Pekin, denge politikasının iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı:‘Aklıselim galip gelmezse bu çatışma bir nükleer savaşa doğru gider’İtalya’nın baskıyla Çin’le anlaşmasından vazgeçmesine atıf yapan Pekin, diğer yandan Batı’da derinleşen ekonomik kriz eşliğinde iklim değişikliği ve dünya çapında yeni göç risklerine dikkat çekti. “Eğer bu hızda kutuplaşma devam ederse, büyük ihtimalle iş kötüye varır” diyen Pekin, ABD’deki seçimler eşliğinde ‘aklıselimin galip gelmesi’ umudunu dile getirdi:‘Bir de Amerikalıların şu anda ısrarla bize empoze ettikleri bir genişletilmiş Karadeniz projesi var’Asıl büyük çatışma için Asya’yı işaret eden Pekin’e göre bu felaket olabilir. Diğer yandan Amerikalıların Türkiye’ye ‘genişletilmiş Karadeniz’ projesi empoze ettiğini belirten Pekin, aynı şekilde Ankara’yı Çin ve Rusya arasında iki ülkeye ‘engel teşkil edecek’ şekilde koyma emellerine atıfta bulundu:‘Türkiye’nin bu dönemdeki yumuşamaya girmesi lazım’İsmail Hakkı Pekin’e göre Türkiye’nin güvenliği Suriye ile Irak’ta güçlü merkezi hükümetlerin bulunmasıyla alakalı. Arap ülkelerinin gidişatı fark ederek bir yandan İsrail diğer yandan İran ile uzlaşırken aralarında da dayanışmaya yöneldiklerini söyleyen Pekin, Türkiye’nin dış politikasında yeni dönemde ‘yumuşamaya girmesi’ ve Suriye için dörtlü anlaşmanın sürdürülmesi lazım:‘Bölge ülkeleri ABD’nin eline bölgeyi tekrar yangına çevirecek bir koz vermemek için birleşiyorlar’Pekin, ABD’ye karşı Çin’in etkisinin arttığı Ortadoğu’da Arap ülkelerinin gelişmeleri görerek ABD’nin eline bölgeyi tekrar yangına çevirecek bir koz vermemeye uğraştıkları görüşünde. Pekin “Türkiye de ‘Esad gitsin, o gitmeden şunu yapmam’ demeden bu fırsatı değerlendirmeli” vurgusu yaptı. “Gözünün üzerinde kaşı var demekten uzaklaşmamız lazım” diye ekleyen Pekin’e göre, iktidara kim gelirse gelsin seçim sonrası dış politikayı gözden geçirerek hareket etmeli:

rusya

çin

ukrayna

hindistan

brezilya

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, ismail hakkı pekin, nato, rusya, çin, nükleer, ukrayna, ukrayna krizi, hindistan, brezilya