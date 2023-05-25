Adalet Bakanı Bozdağ: Son 21 yılda kadın hakları konusunda tarihi reformlar gerçekleştirdik

"Son 21 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kadın Hakları ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi konularında tarihi reformlar gerçekleştirdik. Anayasamızda 2010'daki değişiklikle de devletin bu amaçla alacağı tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağını hükme bağlayarak kadınlar lehine pozitif ayrımcılık ilkesini getirdik. Eğitim-öğretim, kamu hizmetlerine girme ve seçilme hakkı bakımından başörtülü kadınlarımıza yönelik haksızlık, adaletsizlik içeren yasakları tek tek kaldırdık. Ceza hukuku uygulamasında kadını birey yerine koyan büyük bir felsefe değişikliğini gerçekleştirerek makas değişikliği yaptık. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nda yer alan bazı suçlar bakımından cezanın belirlenmesinde bir kriter olarak kullanılan 'evli-bekar' ayrımı ile 'kadın-kız' ayrımının kaldırılması, 'karı' kavramı yerine 'eş' kavramının kullanılması ve cinsiyet farklılığı nedeniyle ayrımcılık yapılmasının suç olarak düzenlenmesi sağlanmıştır. 765 sayılı Kanun'un 453. maddesinde yer alan, yeni doğan çocuğun 'haysiyet ve namusunu kurtarmak için' öldürülmesi halinde 5 seneden 10 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılacağına yönelik hüküm kaldırılarak, bu eylemi gerçekleştirenlere 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' getirilmiştir."