https://sputniknews.com.tr/20230525/abdnin-kamu-borcu-rusyaninkinin-107-kati-1071584160.html

ABD’nin kamu borcu Rusya’nınkinin 107 katı

ABD’nin kamu borcu Rusya’nınkinin 107 katı

RIA Novosti, ABD’nin kamu borcunun 2022’de Rusya'nınkini 107 kat aştığını belirtti. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T23:05+0300

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ekonomi

abd

kamu borcu

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RIA Novosti, Rusya ve ABD maliye bakanlıklarından alınan veriler temelinde yaptığı hesaplamalar sonucu, ABD’nin devlet borcunun geçen yıl Rusya’nınkinin 107 katı olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.Analizde, federal hükümetin 2022'nin dördüncü çeyreğinin sonundaki toplam doğrudan borcu temel alındı.Üstelik ABD’nin devlet borcu, listede onu takip eden 13 ülkenin toplam devlet borcunu aştı. Geçen yılın sonunda, ABD’nin devlet borcu 31.42 trilyon dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşırken 13 ülkenin toplam borcu 23 milyar dolar daha az.Listede ikinci sırada 9.59 trilyon dolar borçla Japonya hükümeti yer alırken üçüncü sırada 3.75 trilyon dolar borçla Çin yer alıyor. Birleşik Krallık hükümeti 3.03 trilyon dolar borçlanırken, İtalyan merkezi hükümeti 2.88 trilyon dolar ile ilk beşe giriyor. İtalya’yı sırayla Fransa, Hindistan, Almanya, İspanya, Kanada, Brezilya, Güney Kore, Singapur ve Avustralya takip ederken bu 9 ülkenin toplam borcu 12.15 trilyon dolar.Diğer yandan Rusya’nın devlet borcu geçen yılın sonunda 294.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, Japonya’nın borcundan 33, Çin’inkinin de 13 kat daha az.Rusya’nın devlet borcu bu yılın ilk üç ayında 15.2 milyar dolar veya yüzde 5.2 azaldı. Öte yandan ABD’nin devlet boru, 31.46 trilyona ulaşarak yeni rekor kırdı.

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