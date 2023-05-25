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54 yıl boyunca gözünde taşla yaşadı: 'Doktorlar deli muamelesi yaptı'
54 yıl boyunca gözünde taşla yaşadı: 'Doktorlar deli muamelesi yaptı'
İspanya’da 62 yaşındaki bir hastanın, ayakkabının içine kaçan taşın yarattığı rahatsızlığı fersah fersah ileri taşıyan şikayeti gündem oldu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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Adı yalnızca ‘Domi’ olarak verilen kadın, 54 yıl gözünde taş parçasıyla yaşadığı ve başvurduğu doktorların çoğunun kendisini kale almadığı hayat öyküsünü paylaştı. Jam Press sitesine konuşan yaşlı kadın, “20’den fazla doktora göründüm, hepsi bana deli muamelesi yaptı” ifadesini kullandı. Domi’nin anlattığına göre gözüne taş kaçmasına sebep olan olay 1965’te, Domi 8 yaşındayken gerçekleşti. Domi bahçede çapayla oynarken yerdeki bir çakıl taşı parçalandı, bir parçası da Domi’nin gözüne geldi. Domi olayın ardından kanama yaşasa da gittiği doktor durumu pek büyütmedi. 14- 18 yaşları arasında gözünün durumu nispeten daha iyi olsa da taşın orada olduğunu bildiği için doktora gitmeye devam eden Domi tedavi açısından umduğunu bulamadı. 28 yaşındayken gittiği bir doktor kendisinin akıl sağlığını sorguladı, 1996’da gittiği bir diğer uzman da gözündeki şeyin kist olduğunu belirtip Domi’yi geri yolladı. Domi’nin gözündeki taşı tespit ettirip ameliyatla nihayet vücudundan çıkarttırmayı başarması ise 2019’da oldu. Domi aynı yıl, yıllarca bu dertten kurtulamamasının sorumlusu olarak gördüğü sağlık merkezine de 97 bin dolarlık tazminat davası açtı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/genc-kadin-yirmi-yas-disi-cekildikten-sonra-enfeksiyon-kapip-oldu-1071501444.html
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taş, ispanya, hasta
taş, ispanya, hasta

54 yıl boyunca gözünde taşla yaşadı: 'Doktorlar deli muamelesi yaptı'

16:48 25.05.2023 (güncellendi: 16:49 25.05.2023)
© AFP 2023 / ANDER GILLENEAİspanya- Hastane
İspanya- Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / ANDER GILLENEA
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İspanya’da 62 yaşındaki bir hastanın, ayakkabının içine kaçan taşın yarattığı rahatsızlığı fersah fersah ileri taşıyan şikayeti gündem oldu.
Adı yalnızca ‘Domi’ olarak verilen kadın, 54 yıl gözünde taş parçasıyla yaşadığı ve başvurduğu doktorların çoğunun kendisini kale almadığı hayat öyküsünü paylaştı. Jam Press sitesine konuşan yaşlı kadın, “20’den fazla doktora göründüm, hepsi bana deli muamelesi yaptı” ifadesini kullandı.
Domi’nin anlattığına göre gözüne taş kaçmasına sebep olan olay 1965’te, Domi 8 yaşındayken gerçekleşti. Domi bahçede çapayla oynarken yerdeki bir çakıl taşı parçalandı, bir parçası da Domi’nin gözüne geldi. Domi olayın ardından kanama yaşasa da gittiği doktor durumu pek büyütmedi.
14- 18 yaşları arasında gözünün durumu nispeten daha iyi olsa da taşın orada olduğunu bildiği için doktora gitmeye devam eden Domi tedavi açısından umduğunu bulamadı.
28 yaşındayken gittiği bir doktor kendisinin akıl sağlığını sorguladı, 1996’da gittiği bir diğer uzman da gözündeki şeyin kist olduğunu belirtip Domi’yi geri yolladı.
Domi’nin gözündeki taşı tespit ettirip ameliyatla nihayet vücudundan çıkarttırmayı başarması ise 2019’da oldu. Domi aynı yıl, yıllarca bu dertten kurtulamamasının sorumlusu olarak gördüğü sağlık merkezine de 97 bin dolarlık tazminat davası açtı.
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