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5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
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ANLAT BANA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Sivasspor’u eleyen Fenerbahçe, 18. kez finale yükseldi. Sarı-lacivertliler son 19 sezonda 9. kez final heyecanı... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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fenerbahçe
spor
ziraat türkiye kupası
final
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, Sivasspor’u konuk etti. 3 Mayıs'ta Sivas'ta oynanan ve golsüz tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Kanarya, rakibini 3-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Michy Batshuayi, 85. dakikada Joshua King kaydetti. Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’a 3-2 yenilerek ikinci olmuştu. Bu tarihten sonra bir kez yarı final, bir kez de çeyrek finalde kupaya veda eden Fenerbahçe, 5 sezon sonra Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşayacak. Bu yıl 61. sezonu düzenlenen kupada sarı-lacivertliler 17 kez final oynarken, yalnızca 6 kez kupa sevinci yaşadı. Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi yarın akşam oynanacak MKE Ankaragücü - Başakşehir mücadelesi sonrası belli olacak.
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fenerbahçe, ziraat türkiye kupası, final
fenerbahçe, ziraat türkiye kupası, final

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe

22:40 24.05.2023 (güncellendi: 22:50 24.05.2023)
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Sivasspor’u eleyen Fenerbahçe, 18. kez finale yükseldi. Sarı-lacivertliler son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, Sivasspor’u konuk etti. 3 Mayıs'ta Sivas'ta oynanan ve golsüz tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Kanarya, rakibini 3-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Michy Batshuayi, 85. dakikada Joshua King kaydetti.
Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’a 3-2 yenilerek ikinci olmuştu. Bu tarihten sonra bir kez yarı final, bir kez de çeyrek finalde kupaya veda eden Fenerbahçe, 5 sezon sonra Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşayacak.
Bu yıl 61. sezonu düzenlenen kupada sarı-lacivertliler 17 kez final oynarken, yalnızca 6 kez kupa sevinci yaşadı.
Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi yarın akşam oynanacak MKE Ankaragücü - Başakşehir mücadelesi sonrası belli olacak.
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