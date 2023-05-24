https://sputniknews.com.tr/20230524/ziraat-turkiye-kupasinda-ilk-finalist-fenerbahce-1071534808.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Sivasspor’u eleyen Fenerbahçe, 18. kez finale yükseldi. Sarı-lacivertliler son 19 sezonda 9. kez final heyecanı... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

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fenerbahçe

spor

ziraat türkiye kupası

final

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, Sivasspor’u konuk etti. 3 Mayıs'ta Sivas'ta oynanan ve golsüz tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Kanarya, rakibini 3-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Michy Batshuayi, 85. dakikada Joshua King kaydetti. Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’a 3-2 yenilerek ikinci olmuştu. Bu tarihten sonra bir kez yarı final, bir kez de çeyrek finalde kupaya veda eden Fenerbahçe, 5 sezon sonra Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşayacak. Bu yıl 61. sezonu düzenlenen kupada sarı-lacivertliler 17 kez final oynarken, yalnızca 6 kez kupa sevinci yaşadı. Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi yarın akşam oynanacak MKE Ankaragücü - Başakşehir mücadelesi sonrası belli olacak.

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fenerbahçe, ziraat türkiye kupası, final