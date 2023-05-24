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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/zelenskiyin-yaltadaki-dairesi-satisa-cikarildi-gelir-harekatin-katilimcilarina-yonlendirilecek-1071533368.html
Zelenskiy'in Yalta'daki dairesi satışa çıkarıldı: Gelir harekatın katılımcılarına yönlendirilecek
Zelenskiy'in Yalta'daki dairesi satışa çıkarıldı: Gelir harekatın katılımcılarına yönlendirilecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ailesinin Yalta'da bugün kamulaştırılan dairesinin açık artırma usulü ile satılacağı, satıştan elde edilen gelirin özel... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:16+0300
2023-05-24T22:16+0300
ukrayna krizi
rusya
kırım
vladimir zelenskiy
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Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ailesinin Yalta'da bugün kamulaştırılan dairesinin açık artırma usulü ile satılacağını ve satıştan elde edilen gelirin özel askeri harekata katılanlara ve ailelerine yardım için kullanılacağını söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Konstantinov, “Bundan sonra açık artırma prosedürü, satış olacak ve para, her şeyden önce özel askeri harekat ihtiyaçlarına, hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin, seferber edilenlerin ailelerinin ihtiyaçları için kullanılacak, tüm bu politikanın böylesine sosyal bir yönü var” ifadelerini kullandı.Kırım'daki varlıkların kamulaştırılmasından sonraki tüm prosedürün, mülklerin yönetimi ile ilgili özel olarak oluşturulmuş bir yapı tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Konstantinov, “Bu işin teknik açıdan ilk bakışta görünebileceği kadar basit olmadığı, çünkü sahada teknik açıdan birçok netleştirme, sayım ve kayda geçirme çalışmalarının yapıldığı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle biraz zamanımızı alacak, ancak prensipte artık bazı işletmeler yakın gelecekte satış, açık artırma prosedürüne giriyor. Her şey hayır işleri için kullanılacak” vurgusunu yaptı.Kırım parlamentosu bugünkü oturumunda Rusya’ya yönelik düşmanca eylemler planlayan veya gerçekleştiren Rus vatandaşlarına, bağlı kuruluşlara ve yabancı kişilere ait 57 gayrimenkulün kamulaştırılmasına ilişkin kararnameyi kabul etti. Varlıkların arasında Zelenskiy’in Yalta’daki dairesinin de olduğu anlaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230519/putinden-kirimdaki-cuma-camiinin-yapiminin-bir-an-once-bitirilmesi-talebi-1071311218.html
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rusya, kırım, vladimir zelenskiy
rusya, kırım, vladimir zelenskiy

Zelenskiy'in Yalta'daki dairesi satışa çıkarıldı: Gelir harekatın katılımcılarına yönlendirilecek

22:16 24.05.2023
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ailesinin Yalta'da bugün kamulaştırılan dairesinin açık artırma usulü ile satılacağı, satıştan elde edilen gelirin özel askeri harekata katılanlara ve ailelerine yardım için kullanılacağı duyuruldu.
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ailesinin Yalta'da bugün kamulaştırılan dairesinin açık artırma usulü ile satılacağını ve satıştan elde edilen gelirin özel askeri harekata katılanlara ve ailelerine yardım için kullanılacağını söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Konstantinov, “Bundan sonra açık artırma prosedürü, satış olacak ve para, her şeyden önce özel askeri harekat ihtiyaçlarına, hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin, seferber edilenlerin ailelerinin ihtiyaçları için kullanılacak, tüm bu politikanın böylesine sosyal bir yönü var” ifadelerini kullandı.
Kırım'daki varlıkların kamulaştırılmasından sonraki tüm prosedürün, mülklerin yönetimi ile ilgili özel olarak oluşturulmuş bir yapı tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Konstantinov, “Bu işin teknik açıdan ilk bakışta görünebileceği kadar basit olmadığı, çünkü sahada teknik açıdan birçok netleştirme, sayım ve kayda geçirme çalışmalarının yapıldığı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle biraz zamanımızı alacak, ancak prensipte artık bazı işletmeler yakın gelecekte satış, açık artırma prosedürüne giriyor. Her şey hayır işleri için kullanılacak” vurgusunu yaptı.
Kırım parlamentosu bugünkü oturumunda Rusya’ya yönelik düşmanca eylemler planlayan veya gerçekleştiren Rus vatandaşlarına, bağlı kuruluşlara ve yabancı kişilere ait 57 gayrimenkulün kamulaştırılmasına ilişkin kararnameyi kabul etti. Varlıkların arasında Zelenskiy’in Yalta’daki dairesinin de olduğu anlaşıldı.
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