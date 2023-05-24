https://sputniknews.com.tr/20230524/zam-yuzunden-tartistigi-kiracisini-silahla-vurdu-1071515309.html
Zam yüzünden tartıştığı kiracısını silahla vurdu
Zam yüzünden tartıştığı kiracısını silahla vurdu
Iğdır’da dükkan sahibi, fırın işletmecisi kiracısı ile kirayı artırmak için tartışması sonrası kiracısını tabanca ile vurdu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T15:59+0300
2023-05-24T15:59+0300
2023-05-24T15:59+0300
türkiye
kiracı
ev sahibi
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071515148_0:16:1080:624_1920x0_80_0_0_b75ac65ea39d2e56ddd3d673c5a487b2.jpg
Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta iddiaya göre Metin İ. (41), yıllardır aynı iş yerinde kiracı olarak fırın işletiyordu. Dükkan sahibi C.K.K. (57), sabah saatlerinde dükkana giderek Metin İ. ile kira için görüştü. Eskiden 50 bin lira olan kirayı yeni sözleşme için 90 bin lira olarak istedi. Metin İ., dükkan sahibi C.K.K.'ye 'iş zamanı' diyerek sonra gelmesini ve istenilen miktarın da çok olduğunu söyledi. Bu esnada C.K.K., yanında getirdiği tabanca ile iki defa tavana sıktı, bir el de Metin İ.'nin kafasına doğrultarak sıktı. Silahtan çıkan kurşun Metin İ.'nin boğazına değdi. Metin İ. kanlar içinde yere yığılırken, C.K.K. ise olay yerinden kaçtı. Fırın çalışanları ve vatandaşların haber vermesi üzerine Metin İ. ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan zanlı C.K.K. ise yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/ev-sahibiyle-anlasamayan-kiraci-yasadiklarini-kagida-yazdi-pencerelere-asti-psikolojim-bozuldu-1071219524.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071515148_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1ddb1bf68420dcb0eb693df729e35c7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kiracı, ev sahibi , cinayet
kiracı, ev sahibi , cinayet
Zam yüzünden tartıştığı kiracısını silahla vurdu
Abone ol
Iğdır’da dükkan sahibi, fırın işletmecisi kiracısı ile kirayı artırmak için tartışması sonrası kiracısını tabanca ile vurdu.
Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta iddiaya göre Metin İ. (41), yıllardır aynı iş yerinde kiracı olarak fırın işletiyordu.
Dükkan sahibi C.K.K. (57), sabah saatlerinde dükkana giderek Metin İ. ile kira için görüştü. Eskiden 50 bin lira olan kirayı yeni sözleşme için 90 bin lira olarak istedi. Metin İ., dükkan sahibi C.K.K.'ye 'iş zamanı' diyerek sonra gelmesini ve istenilen miktarın da çok olduğunu söyledi. Bu esnada C.K.K., yanında getirdiği tabanca ile iki defa tavana sıktı, bir el de Metin İ.'nin kafasına doğrultarak sıktı.
Silahtan çıkan kurşun Metin İ.'nin boğazına değdi. Metin İ. kanlar içinde yere yığılırken, C.K.K. ise olay yerinden kaçtı. Fırın çalışanları ve vatandaşların haber vermesi üzerine Metin İ. ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan zanlı C.K.K. ise yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.