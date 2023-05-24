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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Zafer Partisi lideri Özdağ'dan bakanlık açıklaması: İçişleri Bakanlığı'nı isterim
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan bakanlık açıklaması: İçişleri Bakanlığı'nı isterim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İçişleri Bakanlığı'nı isterim ama bu 28 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde diğer partilerle konuşacağı... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
zafer partisi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
içişleri bakanlığı
bakanlık
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV canlı yayınında İpek Özbey'in sorularını yanıtlıyor.Özdağ, içişleri bakanlığı istediğine dair gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:
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ümit özdağ, zafer partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, içişleri bakanlığı, bakanlık
ümit özdağ, zafer partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, içişleri bakanlığı, bakanlık

Zafer Partisi lideri Özdağ'dan bakanlık açıklaması: İçişleri Bakanlığı'nı isterim

16:17 24.05.2023 (güncellendi: 16:21 24.05.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İçişleri Bakanlığı'nı isterim ama bu 28 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde diğer partilerle konuşacağı konudur" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV canlı yayınında İpek Özbey'in sorularını yanıtlıyor.
Özdağ, içişleri bakanlığı istediğine dair gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:
Ben bunu isterim tabi ama bu ayın 28'inden sonra Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde diğer partilerle konuşacağı konudur. Bizim herhangi bir dahlimiz olmaz.
Numan beyle çok yapıcı bir konuşma yaptık. Çözüm önerilerini anlattı bana. 5 milyon Suriyeli olduğunu söyledi. Bu, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakamlarda daha fazlaydı. Onların geri dönüşüyle ilgili Suriye'nin kuzeyinde proje yaptıklarını, 1 milyon tanesini geri yollayacaklarını söyledi. Ben de dedim ki 'Bu, orada yeni bir Afganistan yaratmak olur. 1 milyonu yollayarak çözüm üretemezsiniz.' Görüşmeler bu noktada tıkandı.
CHP Genel Başkanı ise bizim önerimiz olan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın 1 yılda vatanlarına dönmesi konusunda ortaya koyduğumuz projeyi kabul etti. Bundan dolayı biz de çok net şekilde Kemal beyi desteklemeye karar verdik.
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