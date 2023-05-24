https://sputniknews.com.tr/20230524/zafer-partisi-lideri-ozdagdan-bakanlik-aciklamasi-icisleri-bakanligini-isterim-1071516692.html
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan bakanlık açıklaması: İçişleri Bakanlığı'nı isterim
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan bakanlık açıklaması: İçişleri Bakanlığı'nı isterim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İçişleri Bakanlığı'nı isterim ama bu 28 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde diğer partilerle konuşacağı... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T16:17+0300
2023-05-24T16:17+0300
2023-05-24T16:21+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
zafer partisi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
içişleri bakanlığı
bakanlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071440212_198:0:1835:921_1920x0_80_0_0_20ab8bb53ee82e6d405e63f50a324784.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV canlı yayınında İpek Özbey'in sorularını yanıtlıyor.Özdağ, içişleri bakanlığı istediğine dair gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071440212_402:0:1630:921_1920x0_80_0_0_2b15f0c6598b2a88144020978ad50398.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ümit özdağ, zafer partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, içişleri bakanlığı, bakanlık
ümit özdağ, zafer partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, içişleri bakanlığı, bakanlık
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan bakanlık açıklaması: İçişleri Bakanlığı'nı isterim
16:17 24.05.2023 (güncellendi: 16:21 24.05.2023) Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İçişleri Bakanlığı'nı isterim ama bu 28 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde diğer partilerle konuşacağı konudur" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV canlı yayınında İpek Özbey'in sorularını yanıtlıyor.
Özdağ, içişleri bakanlığı istediğine dair gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:
Ben bunu isterim tabi ama bu ayın 28'inden sonra Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde diğer partilerle konuşacağı konudur. Bizim herhangi bir dahlimiz olmaz.
Numan beyle çok yapıcı bir konuşma yaptık. Çözüm önerilerini anlattı bana. 5 milyon Suriyeli olduğunu söyledi. Bu, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakamlarda daha fazlaydı. Onların geri dönüşüyle ilgili Suriye'nin kuzeyinde proje yaptıklarını, 1 milyon tanesini geri yollayacaklarını söyledi. Ben de dedim ki 'Bu, orada yeni bir Afganistan yaratmak olur. 1 milyonu yollayarak çözüm üretemezsiniz.' Görüşmeler bu noktada tıkandı.
CHP Genel Başkanı ise bizim önerimiz olan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın 1 yılda vatanlarına dönmesi konusunda ortaya koyduğumuz projeyi kabul etti. Bundan dolayı biz de çok net şekilde Kemal beyi desteklemeye karar verdik.