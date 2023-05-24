https://sputniknews.com.tr/20230524/turkiyeden-avrupaya-giden-kayisi-cekirdeginde-siyanur-portakalda-pestisit-riski-tespit-edildi-1071487459.html
Türkiye'den Avrupa'ya giden kayısı çekirdeğinde siyanür, portakalda pestisit riski tespit edildi
Türkiye'den Avrupa'ya giden kayısı çekirdeğinde siyanür, portakalda pestisit riski tespit edildi
Türkiye’den Avrupa’ya giden bazı gıda ürünlerinde risk tespit edilmesi üzerine, kontrollerin artırılmasına karar verildi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T08:52+0300
2023-05-24T08:52+0300
2023-05-24T08:52+0300
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risk
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Avrupa Birliği (AB), siyanür riski nedeniyle AB’ye girişinde artırılmış resmi kontrol seviyesine ve özel koşullara tabi olan işlenmemiş kayısı çekirdekleri ile ilgili uyarıda bulundu. Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı üzerinden ihracatçılara iletilen uyarıda, Türkiye’den ihraç edilen kayısı çekirdekleri üzerinde gerçekleştirilen resmi kontrollerin, sürekli olarak yüksek oranda uyumsuzluk gösterdiği ve insan sağlığı açısından ciddi bir risk teşkil ettiğine dair kanıtlar olduğu belirtildi. Türkiye’den AB’ye gönderilen kayısı çekirdeklerinin yarısı için belge ve fiziksel kontrol yapılacağı kaydedildi.Türkiye’den AB’ye sevkedilen ABD menşeli antepfıstığında da aflatoksin ile kontaminasyon (organik veya yabancı madde bulaşması) riski nedeniyle özel koşulların belirlenmesinin gerektiği, bu ürünler için de yüzde 50 oranında belge ve fiziksel kontrol yapılması gerektiği vurgulandı. Türkiye’den AB’ye gönderilen portakal ve narda da pestisit bulaşması ile ilgili gerekliliklere yüksek oranda uyumsuzluk tespit edildiği ve kontrol sıklığının yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.Oksitlenme ile kontaminasyon riski nedeniyle AB’ye girişinde kontrole tabi olan keçiboynuzunun ise AB standartlarına uyumu konusunda gelişmeler gösterdiği ve söz konusu gıda maddelerinin AB’ye girişinin insan sağlığı için ciddi bir risk oluşturmadığına dair kanıt sağlandığı belirtilerek, bu üründe belge ve fiziksel kontrol sıklığının yüzde 20’de tutulmasına karar verildiği aktarıldı.AB’nin Türk ürünlerine yönelik yeni tedbirleri, temmuz ayında yürürlüğe girecek.
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türkiye, avrupa birliği, avrupa birliği, kayısı, çekirdek, portakal, siyanür, risk
türkiye, avrupa birliği, avrupa birliği, kayısı, çekirdek, portakal, siyanür, risk
Türkiye'den Avrupa'ya giden kayısı çekirdeğinde siyanür, portakalda pestisit riski tespit edildi
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Türkiye’den Avrupa’ya giden bazı gıda ürünlerinde risk tespit edilmesi üzerine, kontrollerin artırılmasına karar verildi.
Avrupa Birliği (AB), siyanür riski nedeniyle AB’ye girişinde artırılmış resmi kontrol seviyesine ve özel koşullara tabi olan işlenmemiş kayısı çekirdekleri ile ilgili uyarıda bulundu.
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine
göre, Ticaret Bakanlığı üzerinden ihracatçılara iletilen uyarıda, Türkiye’den ihraç edilen kayısı çekirdekleri üzerinde gerçekleştirilen resmi kontrollerin, sürekli olarak yüksek oranda uyumsuzluk gösterdiği ve insan sağlığı açısından ciddi bir risk teşkil ettiğine dair kanıtlar olduğu belirtildi.
Türkiye’den AB’ye gönderilen kayısı çekirdeklerinin yarısı için belge ve fiziksel kontrol yapılacağı kaydedildi.
Türkiye’den AB’ye sevkedilen ABD menşeli antepfıstığında da aflatoksin ile kontaminasyon (organik veya yabancı madde bulaşması) riski nedeniyle özel koşulların belirlenmesinin gerektiği, bu ürünler için de yüzde 50 oranında belge ve fiziksel kontrol yapılması gerektiği vurgulandı. Türkiye’den AB’ye gönderilen portakal ve narda da pestisit bulaşması ile ilgili gerekliliklere yüksek oranda uyumsuzluk tespit edildiği ve kontrol sıklığının yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
Oksitlenme ile kontaminasyon riski nedeniyle AB’ye girişinde kontrole tabi olan keçiboynuzunun ise AB standartlarına uyumu konusunda gelişmeler gösterdiği ve söz konusu gıda maddelerinin AB’ye girişinin insan sağlığı için ciddi bir risk oluşturmadığına dair kanıt sağlandığı belirtilerek, bu üründe belge ve fiziksel kontrol sıklığının yüzde 20’de tutulmasına karar verildiği aktarıldı.
AB’nin Türk ürünlerine yönelik yeni tedbirleri, temmuz ayında yürürlüğe girecek.