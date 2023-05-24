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Türkiye nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı 21. yüzyılda nasıl değişti?
Türkiye nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı 21. yüzyılda nasıl değişti?
21. yüzyılın başlamasından bu yana toplanan Türkiye nüfusu verilerine dayanılarak hazırlanan nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölüm... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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Böylece, 0-4 yaş grubunun oranı 2000 yılında yüzde 5.01 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 3.41'e indi. Diğer yandan 2000 yılında yüzde 0.12 olan 85+ yaş grubunun oranı 2022'de yüzde 0.26 oldu.
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Türkiye nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı 21. yüzyılda nasıl değişti?
Türkiye nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı 21. yüzyılda nasıl değişti?
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Türkiye nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı 21. yüzyılda nasıl değişti?

15:35 24.05.2023
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Anna Bratinkova
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21. yüzyılın başlamasından bu yana toplanan Türkiye nüfusu verilerine dayanılarak hazırlanan nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölüm hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı, çocuk ve genç nüfusun azaldığı görülüyor.
Böylece, 0-4 yaş grubunun oranı 2000 yılında yüzde 5.01 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 3.41'e indi. Diğer yandan 2000 yılında yüzde 0.12 olan 85+ yaş grubunun oranı 2022'de yüzde 0.26 oldu.
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