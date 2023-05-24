https://sputniknews.com.tr/20230524/turkiye-nufusunun-yas-ve-cinsiyet-yapisi-21-yuzyilda-nasil-degisti-1071510092.html
Türkiye nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı 21. yüzyılda nasıl değişti?
Türkiye nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı 21. yüzyılda nasıl değişti?
21. yüzyılın başlamasından bu yana toplanan Türkiye nüfusu verilerine dayanılarak hazırlanan nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölüm... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T15:35+0300
2023-05-24T15:35+0300
2023-05-24T15:35+0300
multimedya
infografik
türkiye
nüfus
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Böylece, 0-4 yaş grubunun oranı 2000 yılında yüzde 5.01 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 3.41'e indi. Diğer yandan 2000 yılında yüzde 0.12 olan 85+ yaş grubunun oranı 2022'de yüzde 0.26 oldu.
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Anna Bratinkova
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071509713_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_de1c490dbd29ab0d09b49abda89f6344.png
Türkiye nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı 21. yüzyılda nasıl değişti?
Türkiye nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı 21. yüzyılda nasıl değişti?
2023-05-24T15:35+0300
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PT0M17S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Anna Bratinkova
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infografik, türkiye, nüfus, видео
infografik, türkiye, nüfus, видео
Türkiye nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı 21. yüzyılda nasıl değişti?
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21. yüzyılın başlamasından bu yana toplanan Türkiye nüfusu verilerine dayanılarak hazırlanan nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölüm hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı, çocuk ve genç nüfusun azaldığı görülüyor.
Böylece, 0-4 yaş grubunun oranı 2000 yılında yüzde 5.01 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 3.41'e indi. Diğer yandan 2000 yılında yüzde 0.12 olan 85+ yaş grubunun oranı 2022'de yüzde 0.26 oldu.