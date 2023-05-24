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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230524/turkiye-bankalar-birliginden-bankacilik-sektorune-iliskin-aciklama-1071536044.html
Türkiye Bankalar Birliği'nden bankacılık sektörüne ilişkin açıklama
Türkiye Bankalar Birliği'nden bankacılık sektörüne ilişkin açıklama
Türkiye Bankalar Birliği'nden, bankacılık sektörüne ilişkin, "Bankacılıkla ilgili konuların siyaset üstü tutulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:57+0300
2023-05-24T22:57+0300
ekonomi
türkiye bankalar birliği (tbb)
banka
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Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), bankacılıkla ilgili konuların siyaset üstü tutulmasının büyük önem arz ettiği, bu nedenle sektörün güvenilirliğine zarar verebilecek gerçeği yansıtmayan spekülatif açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bankacılık sektörünün yüksek bir likidite, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine sahip olduğu belirtilerek, "Sektörün 17 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 427 milyar TL likit varlığı, 110 milyar dolar yabancı para likit varlığı bulunmaktadır. Likidite oranı yüzde 160 ile diğer göstergelere benzer şekilde uluslararası ortalamalar düzeyindedir. Bankacılık sektörü tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek güçtedir" denildi.Bugüne kadar çok sayıda iç ve dış kaynaklı şoklara dayanıklılık gösteren bankacılık sektörünün sağlam bir yapıda olduğu, faaliyetlerinin tümünün kayıt altına alındığı ve sürekli denetime tabi olduğu bildirilen açıklamada, "Sektör Türkiye ekonomisinin gücüne inanmakta, gücünü ekonomiden almakta, sağlıklı bir bilanço ile ekonomiye destek olmaktadır. Bankacılık sektöründe güvenin korunması hepimizin görev ve sorumluluğunda olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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türkiye bankalar birliği (tbb), banka
türkiye bankalar birliği (tbb), banka

Türkiye Bankalar Birliği'nden bankacılık sektörüne ilişkin açıklama

22:57 24.05.2023
© WikipediaTürkiye Bankalar Birliği
Türkiye Bankalar Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Wikipedia
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Türkiye Bankalar Birliği'nden, bankacılık sektörüne ilişkin, "Bankacılıkla ilgili konuların siyaset üstü tutulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörün güvenirliliğine zarar verebilecek gerçeği yansıtmayan spekülatif açıklamalara asla itibar edilmemelidir" açıklaması yapıldı.
Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), bankacılıkla ilgili konuların siyaset üstü tutulmasının büyük önem arz ettiği, bu nedenle sektörün güvenilirliğine zarar verebilecek gerçeği yansıtmayan spekülatif açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.
TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bankacılık sektörünün yüksek bir likidite, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine sahip olduğu belirtilerek, "Sektörün 17 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 427 milyar TL likit varlığı, 110 milyar dolar yabancı para likit varlığı bulunmaktadır. Likidite oranı yüzde 160 ile diğer göstergelere benzer şekilde uluslararası ortalamalar düzeyindedir. Bankacılık sektörü tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek güçtedir" denildi.
Bugüne kadar çok sayıda iç ve dış kaynaklı şoklara dayanıklılık gösteren bankacılık sektörünün sağlam bir yapıda olduğu, faaliyetlerinin tümünün kayıt altına alındığı ve sürekli denetime tabi olduğu bildirilen açıklamada, "Sektör Türkiye ekonomisinin gücüne inanmakta, gücünü ekonomiden almakta, sağlıklı bir bilanço ile ekonomiye destek olmaktadır. Bankacılık sektöründe güvenin korunması hepimizin görev ve sorumluluğunda olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bankacılıkla ilgili konuların siyaset üstü tutulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörün güvenirliliğine zarar verebilecek gerçeği yansıtmayan spekülatif açıklamalara asla itibar edilmemelidir. Müşterilerimizin sektöre duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz."
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