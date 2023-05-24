https://sputniknews.com.tr/20230524/turkiye-bankalar-birliginden-bankacilik-sektorune-iliskin-aciklama-1071536044.html

Türkiye Bankalar Birliği'nden bankacılık sektörüne ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği'nden bankacılık sektörüne ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği'nden, bankacılık sektörüne ilişkin, "Bankacılıkla ilgili konuların siyaset üstü tutulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T22:57+0300

2023-05-24T22:57+0300

2023-05-24T22:57+0300

ekonomi

türkiye bankalar birliği (tbb)

banka

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Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), bankacılıkla ilgili konuların siyaset üstü tutulmasının büyük önem arz ettiği, bu nedenle sektörün güvenilirliğine zarar verebilecek gerçeği yansıtmayan spekülatif açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bankacılık sektörünün yüksek bir likidite, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine sahip olduğu belirtilerek, "Sektörün 17 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 427 milyar TL likit varlığı, 110 milyar dolar yabancı para likit varlığı bulunmaktadır. Likidite oranı yüzde 160 ile diğer göstergelere benzer şekilde uluslararası ortalamalar düzeyindedir. Bankacılık sektörü tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek güçtedir" denildi.Bugüne kadar çok sayıda iç ve dış kaynaklı şoklara dayanıklılık gösteren bankacılık sektörünün sağlam bir yapıda olduğu, faaliyetlerinin tümünün kayıt altına alındığı ve sürekli denetime tabi olduğu bildirilen açıklamada, "Sektör Türkiye ekonomisinin gücüne inanmakta, gücünü ekonomiden almakta, sağlıklı bir bilanço ile ekonomiye destek olmaktadır. Bankacılık sektöründe güvenin korunması hepimizin görev ve sorumluluğunda olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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türkiye bankalar birliği (tbb), banka