https://sputniknews.com.tr/20230524/tarkan-ikinci-tur-icin-oyunu-kullandi-1071509118.html

Tarkan ikinci tur için oyunu kullandı

Tarkan ikinci tur için oyunu kullandı

Tarkan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu yurt dışında verdi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T14:40+0300

2023-05-24T14:40+0300

2023-05-24T14:40+0300

2023 türkiye seçimleri

tarkan

oy kullanma

almanya

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Almanya'da yaşayan sanatçı Tarkan, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullandı. Sanatçı, oyunu sandığa atarken çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.Tarkan paylaşımına, "Ben oyumu verdim yine ve mutlaka sen de. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" notunu düştü.

https://sputniknews.com.tr/20230508/tarkan-oyunu-kullandi-1070779441.html

almanya

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tarkan, oy kullanma, almanya