https://sputniknews.com.tr/20230524/tarkan-ikinci-tur-icin-oyunu-kullandi-1071509118.html
Tarkan ikinci tur için oyunu kullandı
Tarkan ikinci tur için oyunu kullandı
Tarkan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu yurt dışında verdi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T14:40+0300
2023-05-24T14:40+0300
2023-05-24T14:40+0300
2023 türkiye seçimleri
tarkan
oy kullanma
almanya
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Almanya'da yaşayan sanatçı Tarkan, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullandı. Sanatçı, oyunu sandığa atarken çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.Tarkan paylaşımına, "Ben oyumu verdim yine ve mutlaka sen de. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" notunu düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230508/tarkan-oyunu-kullandi-1070779441.html
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tarkan, oy kullanma, almanya
tarkan, oy kullanma, almanya
Tarkan ikinci tur için oyunu kullandı
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Tarkan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu yurt dışında verdi.
Almanya'da yaşayan sanatçı Tarkan, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullandı. Sanatçı, oyunu sandığa atarken çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Tarkan paylaşımına, "Ben oyumu verdim yine ve mutlaka sen de. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" notunu düştü.