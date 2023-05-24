https://sputniknews.com.tr/20230524/spkden-borsa-istanbul-aciklamasi-1071536690.html

SPK'den 'Borsa İstanbul' açıklaması

SPK'den 'Borsa İstanbul' açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada, "Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması birinci önceliğimizdir. Borsa İstanbul'da... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T23:19+0300

2023-05-24T23:19+0300

2023-05-24T23:19+0300

ekonomi

sermaye piyasası kurulu (spk)

spk

borsa istanbul

yatırımcı

sermaye

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasasının güven ve istikrar içinde işleyişini bozacak açıklamaların yanı sıra piyasa bozucu işlem ve eylemlerin tespiti halinde, sorumlular hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.SPK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören şirketler hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan, gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz ifadelerin yer aldığı aktarıldı.Uluslararası piyasalara tam entegre olan sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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sermaye piyasası kurulu (spk), spk, borsa istanbul, yatırımcı, sermaye