https://sputniknews.com.tr/20230524/sosyal-medyada-halki-yaniltici-bilgi-yaydigi-iddia-edilen-34-hesaba-sorusturma-1071531383.html
Sosyal medyada 'halkı yanıltıcı bilgi yaydığı' iddia edilen 34 hesaba soruşturma
Sosyal medyada 'halkı yanıltıcı bilgi yaydığı' iddia edilen 34 hesaba soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun işlendiği ileri sürülen 34 sosyal medya hesabına ilişkin soruşturma başlattı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T21:27+0300
2023-05-24T21:27+0300
2023-05-24T21:27+0300
2023 türkiye seçimleri
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
istanbul cumhuriyet savcılığı
istanbul
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Sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddia edilen 34 hesapla ilgili soruşturma başlaıtıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurumsal elektronik posta adresine gönderilen iletide, bazı Twitter kullanıcılarının, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediğine dair ifadeler yer aldı.Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, şüphelilerin ve suç unsuru içeren paylaşımların tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.Bu çerçevede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazan savcılık, soruşturmaya konu hesaplarda inceleme yapılarak paylaşımların halen bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini, varsa diğer suçlara konu olabilecek paylaşımların tespit edilerek açık kaynak raporunun tanzim edilmesini istedi.Savcılık ayrıca, paylaşımları yapan kişilerin açık kimlik bilgilerinin de tespit edilerek bilgilendirilmesini talep etti.
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istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul cumhuriyet savcılığı, istanbul
istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul cumhuriyet savcılığı, istanbul
Sosyal medyada 'halkı yanıltıcı bilgi yaydığı' iddia edilen 34 hesaba soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun işlendiği ileri sürülen 34 sosyal medya hesabına ilişkin soruşturma başlattı.
Sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddia edilen 34 hesapla ilgili soruşturma başlaıtıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurumsal elektronik posta adresine gönderilen iletide, bazı Twitter kullanıcılarının, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediğine dair ifadeler yer aldı.
Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, şüphelilerin ve suç unsuru içeren paylaşımların tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu çerçevede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazan savcılık, soruşturmaya konu hesaplarda inceleme yapılarak paylaşımların halen bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini, varsa diğer suçlara konu olabilecek paylaşımların tespit edilerek açık kaynak raporunun tanzim edilmesini istedi.
Savcılık ayrıca, paylaşımları yapan kişilerin açık kimlik bilgilerinin de tespit edilerek bilgilendirilmesini talep etti.