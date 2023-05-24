https://sputniknews.com.tr/20230524/siyaset-bilimci-doc-guven-gurkan-oztan-bardagin-hepsi-bos-degil-sandiga-kusmek-olmaz-1071527125.html

Siyaset Bilimci Doç. Güven Gürkan Öztan: Bardağın hepsi boş değil, sandığa küsmek olmaz

Siyaset Bilimci Doç. Güven Gürkan Öztan: Bardağın hepsi boş değil, sandığa küsmek olmaz

Doç. Güven Gürkan Öztan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na “Sandığa küsmek, bu sefer de olmadı bir daha sandığa gitmeyeceğim gibi tavrın siyasi... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T19:41+0300

2023-05-24T19:41+0300

2023-05-24T19:41+0300

radyo

akşam postasi

seçim

sandık

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İkinci tura çok az bir süre kala iktidar ve muhalefetin stratejilerini, seçmenin psikolojisini Doç. Güven Gürkan Öztan Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Öztan, “Değişim konusunda beklenti, toplumun bir kısmında çok yüksek. Siyasal gerçeklikler o beklentiyle örtüşmüyor çünkü toplumun içerisindeki yarılma diğer tarafta olup biten şeyleri çok izah etmiyor, görülmüyor. Ama sandığa küsmek politik bir tavır değildir” dedi.Öztan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Uçurum artıyor''Küsmek politik tavır değil'

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, seçim, sandık, oy, oy kullanma