https://sputniknews.com.tr/20230524/sirp-cumhuriyeti-lideri-dodik-sputnike-konustu-bati-halkini-ve-devletini-dusunenleri-sevmez-1071530858.html
Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik, Sputnik’e konuştu: 'Batı, halkını ve devletini düşünenleri sevmez'
Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik, Sputnik’e konuştu: 'Batı, halkını ve devletini düşünenleri sevmez'
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Rusya lideri Vladimir Putin'in ülkenin devlet çıkarlarını ilk sıraya koyduğunu, Batı'nın... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T21:17+0300
2023-05-24T21:17+0300
2023-05-24T21:21+0300
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Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Dodik, Sputnik’e verdiği röportajda Putin'in ülkenin devlet çıkarlarını ilk sıraya koyduğunu, Batı'nın ise kendi halkını ve devletini düşünenleri sevmediğini söyledi.Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekat ile ilgili değerlendirmede bulunan Dodik, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Rus karşıtı güçlere rehberlik etmeyi ve NATO'yu Rusya sınırlarına getirmeyi kabul ettiğini dile getirdi:Batı’nın Rusya’nın doğal kaynaklarına ulaşmaya can attığına dikkat çeken Dodik, “Napolyon zamanında da, Hitler zamanında da bu böyleydi. 20-30 yıl önce de çok uluslu şirketleri buraya getirmeye çalıştılar. Fakat o anda Putin ortaya çıktı ve Rusya'nın devlet çıkarlarının her şeyden önce geldiğini söyledi. Batı ise kendi halkını ve devletini düşünenleri sevmez” diye konuştu.Sırp Cumhuriyeti'nin İttifak'a katılma konusundaki ilkesel isteksizliğine vurgu yapan Dodik, “Başkan (Vladimir Putin) ile NATO hakkında konuştuk. O (bana) her zaman (Sırp Cumhuriyeti'nin NATO üyeleri arasında yer alma konusundaki isteksizliği nedeniyle) büyük bir zarara uğramamayı düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Fakat biz kararlıyız. İttifak Sırpları bombaladı. Bombardımanlar Sırpların sadece insan kayıplarına ve maddi hasara uğramasına yol açmadı, aynı zamanda seyreltilmiş uranyum kullanımının sonuçları bize hala zarar vermeye devam ediyor. Bombardımanlar, o sıralarda henüz doğmamış Sırp kuşaklarına dahi zarar verdi” ifadelerini kullandı.“Bizi bombalayanları ve öldürenleri kucak açarak kabul edemeyiz. NATO, BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan dahi ülkeyi (Yugoslavya’yı) yok ederek Sırplar üzerinde ‘eğitim yaptı’” diyen Dodik, Bosna-Hersek’in Sırp Cumhuriyeti sayesinde Rusya karşıtı yaptırımlara katılmak için tek bir karar dahi almadığının altını çizdi:
https://sputniknews.com.tr/20230411/74-yilinda-nato-finlandiya-ile-doguya-1-milim-daha-genisledi-orgut-1949dan-beri-nasil-yayildi-1069175203.html
https://sputniknews.com.tr/20230322/seyretilmis-uranyumlu-havan-mermisi--1068627595.html
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milorad dodik, sırp, sırp cumhuriyeti, batı, avrupa, nato
Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik, Sputnik’e konuştu: 'Batı, halkını ve devletini düşünenleri sevmez'
21:17 24.05.2023 (güncellendi: 21:21 24.05.2023) Abone ol
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Rusya lideri Vladimir Putin'in ülkenin devlet çıkarlarını ilk sıraya koyduğunu, Batı'nın ise kendi halkını ve devletini düşünenleri sevmediğini belirtti.
Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Dodik, Sputnik’e verdiği röportajda Putin'in ülkenin devlet çıkarlarını ilk sıraya koyduğunu, Batı'nın ise kendi halkını ve devletini düşünenleri sevmediğini söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekat ile ilgili değerlendirmede bulunan Dodik, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Rus karşıtı güçlere rehberlik etmeyi ve NATO'yu Rusya sınırlarına getirmeyi kabul ettiğini dile getirdi:
“Bu onun kendi seçimi. Bu nedenle halkı acı çekiyor, Vladimir Putin’in istediği için değil. Zira o (Putin), NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaşmaması gerektiğini söylerken hiç kimse onu dinlemedi.”
Batı’nın Rusya’nın doğal kaynaklarına ulaşmaya can attığına dikkat çeken Dodik, “Napolyon zamanında da, Hitler zamanında da bu böyleydi. 20-30 yıl önce de çok uluslu şirketleri buraya getirmeye çalıştılar. Fakat o anda Putin ortaya çıktı ve Rusya'nın devlet çıkarlarının her şeyden önce geldiğini söyledi. Batı ise kendi halkını ve devletini düşünenleri sevmez” diye konuştu.
Sırp Cumhuriyeti'nin İttifak'a katılma konusundaki ilkesel isteksizliğine vurgu yapan Dodik, “Başkan (Vladimir Putin) ile NATO hakkında konuştuk. O (bana) her zaman (Sırp Cumhuriyeti'nin NATO üyeleri arasında yer alma konusundaki isteksizliği nedeniyle) büyük bir zarara uğramamayı düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Fakat biz kararlıyız. İttifak Sırpları bombaladı. Bombardımanlar Sırpların sadece insan kayıplarına ve maddi hasara uğramasına yol açmadı, aynı zamanda seyreltilmiş uranyum kullanımının sonuçları bize hala zarar vermeye devam ediyor. Bombardımanlar, o sıralarda henüz doğmamış Sırp kuşaklarına dahi zarar verdi” ifadelerini kullandı.
“Bizi bombalayanları ve öldürenleri kucak açarak kabul edemeyiz. NATO, BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan dahi ülkeyi (Yugoslavya’yı) yok ederek Sırplar üzerinde ‘eğitim yaptı’” diyen Dodik, Bosna-Hersek’in Sırp Cumhuriyeti sayesinde Rusya karşıtı yaptırımlara katılmak için tek bir karar dahi almadığının altını çizdi:
“Bosna-Hersek düzeyinde Rusya karşıtı yaptırımların uygulanmasına dair herhangi bir karar yok. Rusya'ya yönelik yaptırımları hiçbir şekilde desteklemeyeceğiz. Bu bizim kararımız ve onu değiştirme niyetinde değiliz.”