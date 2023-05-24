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https://sputniknews.com.tr/20230524/sinan-ogandan-nagehan-alciya-yanit-plana-sadik-kal-1071525435.html
Sinan Oğan'dan Nagehan Alçı'ya yanıt: Plana sadık kal
Sinan Oğan'dan Nagehan Alçı'ya yanıt: Plana sadık kal
14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Nagehan Alçı'ya verdiği yanıtta, "Kimsenin... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T19:00+0300
2023-05-24T19:04+0300
türkiye
ümit özdağ
sinan oğan
nagehan alçı
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ATA İttifakı'nın birinci tur seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından, gazeteci Nagehan Alçı'ya yanıt verdi. Oğan paylaşımında, "Nagehan Hanım, öncelikle tanımlamanızı doğru yapın lütfen. Bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Türk milliyetçiliği her türlü aşırılığı reddeder. İkinci olarak da biz Cumhur ittifakıyla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel ilkeleridir. Bundan neden rahatsız oldunuz? Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi. Uzun lafın kısası; Plana sadık kal" ifadelerine yer verdi. Alçı ise paylaşımında şunları söylemişti:Oğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı.
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ümit özdağ, sinan oğan, nagehan alçı
ümit özdağ, sinan oğan, nagehan alçı

Sinan Oğan'dan Nagehan Alçı'ya yanıt: Plana sadık kal

19:00 24.05.2023 (güncellendi: 19:04 24.05.2023)
© AASinan Oğan
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Nagehan Alçı'ya verdiği yanıtta, "Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi" dedi.
ATA İttifakı'nın birinci tur seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından, gazeteci Nagehan Alçı'ya yanıt verdi.
Oğan paylaşımında, "Nagehan Hanım, öncelikle tanımlamanızı doğru yapın lütfen. Bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Türk milliyetçiliği her türlü aşırılığı reddeder. İkinci olarak da biz Cumhur ittifakıyla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel ilkeleridir. Bundan neden rahatsız oldunuz? Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi. Uzun lafın kısası; Plana sadık kal" ifadelerine yer verdi.
Alçı ise paylaşımında şunları söylemişti:

"2 aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Ogan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, Yüzde 95 insanı kilitliyorlar."

Oğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı.
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