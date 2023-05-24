https://sputniknews.com.tr/20230524/sinan-ogandan-nagehan-alciya-yanit-plana-sadik-kal-1071525435.html

Sinan Oğan'dan Nagehan Alçı'ya yanıt: Plana sadık kal

Sinan Oğan'dan Nagehan Alçı'ya yanıt: Plana sadık kal

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Nagehan Alçı'ya verdiği yanıtta, "Kimsenin... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T19:00+0300

2023-05-24T19:00+0300

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türkiye

ümit özdağ

sinan oğan

nagehan alçı

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ATA İttifakı'nın birinci tur seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından, gazeteci Nagehan Alçı'ya yanıt verdi. Oğan paylaşımında, "Nagehan Hanım, öncelikle tanımlamanızı doğru yapın lütfen. Bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Türk milliyetçiliği her türlü aşırılığı reddeder. İkinci olarak da biz Cumhur ittifakıyla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel ilkeleridir. Bundan neden rahatsız oldunuz? Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi. Uzun lafın kısası; Plana sadık kal" ifadelerine yer verdi. Alçı ise paylaşımında şunları söylemişti:Oğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

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ümit özdağ, sinan oğan, nagehan alçı