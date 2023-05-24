Sinan Oğan'dan Nagehan Alçı'ya yanıt: Plana sadık kal
19:00 24.05.2023 (güncellendi: 19:04 24.05.2023)
© AASinan Oğan
© AA
14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Nagehan Alçı'ya verdiği yanıtta, "Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi" dedi.
ATA İttifakı'nın birinci tur seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından, gazeteci Nagehan Alçı'ya yanıt verdi.
Oğan paylaşımında, "Nagehan Hanım, öncelikle tanımlamanızı doğru yapın lütfen. Bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Türk milliyetçiliği her türlü aşırılığı reddeder. İkinci olarak da biz Cumhur ittifakıyla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel ilkeleridir. Bundan neden rahatsız oldunuz? Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi. Uzun lafın kısası; Plana sadık kal" ifadelerine yer verdi.
Nagehan hanım, öncelikle tanımlamanızı doğru yapın lütfen. Bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Türk milliyetçiliği her türlü aşırılığı reddeder. İkinci olarak da biz Cumhur ittifakıyla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel… https://t.co/Fk2N7eoek9— Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 24, 2023
Alçı ise paylaşımında şunları söylemişti:
"2 aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Ogan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, Yüzde 95 insanı kilitliyorlar."
Oğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı.