https://sputniknews.com.tr/20230524/rusya-ukraynayla-azak-denizi-anlasmasini-feshetmeye-hazirlaniyor-1071532985.html
Rusya, Ukrayna’yla Azak Denizi anlaşmasını feshetmeye hazırlanıyor
Rusya, Ukrayna’yla Azak Denizi anlaşmasını feshetmeye hazırlanıyor
Rusya parlamentosunun her iki kanadı, Rusya ve Ukrayna arasındaki 2003 tarihli Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nın kullanımına ilişkin anlaşmayı feshetme konusunu... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:10+0300
2023-05-24T22:10+0300
2023-05-24T22:10+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
azak denizi
kerç boğazı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Aralık 2003 tarihli Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nın kullanımına ilişkin anlaşmanın feshedilmesi konusunun değerlendirileceği oturumlarda kendisini temsil edecek kişi olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin’i atadı.
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rusya, ukrayna, azak denizi, kerç boğazı
rusya, ukrayna, azak denizi, kerç boğazı
Rusya, Ukrayna’yla Azak Denizi anlaşmasını feshetmeye hazırlanıyor
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Rusya parlamentosunun her iki kanadı, Rusya ve Ukrayna arasındaki 2003 tarihli Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nın kullanımına ilişkin anlaşmayı feshetme konusunu değerlendirecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Aralık 2003 tarihli Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nın kullanımına ilişkin anlaşmanın feshedilmesi konusunun değerlendirileceği oturumlarda kendisini temsil edecek kişi olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin’i atadı.