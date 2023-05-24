https://sputniknews.com.tr/20230524/rusya-ukraynayla-azak-denizi-anlasmasini-feshetmeye-hazirlaniyor-1071532985.html

Rusya, Ukrayna’yla Azak Denizi anlaşmasını feshetmeye hazırlanıyor

Rusya, Ukrayna’yla Azak Denizi anlaşmasını feshetmeye hazırlanıyor

Rusya parlamentosunun her iki kanadı, Rusya ve Ukrayna arasındaki 2003 tarihli Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nın kullanımına ilişkin anlaşmayı feshetme konusunu... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

azak denizi

kerç boğazı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Aralık 2003 tarihli Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nın kullanımına ilişkin anlaşmanın feshedilmesi konusunun değerlendirileceği oturumlarda kendisini temsil edecek kişi olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin’i atadı.

rusya

ukrayna

azak denizi

kerç boğazı

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rusya, ukrayna, azak denizi, kerç boğazı