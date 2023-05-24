https://sputniknews.com.tr/20230524/rusya-savunma-bakanligi-sabotaj-ve-kesif-grubunun-imha-edildigi-araclarin-goruntulerini-yayinladi--1071519660.html

Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği araçların görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği araçların görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği yerde vurulan askeri teçhizatın görüntülerini yayınladı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T19:03+0300

2023-05-24T19:03+0300

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ukrayna krizi

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belgorod

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ukrayna

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Görüntülerde birkaç yanmış zırhlı aracın yanı sıra patlayan mühimmat nedeniyle oluşan çukurlara düşen Amerikan Humvee kamyonetleri görülüyor.Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hafif kamyonetlerinden geriye kalanları ve yere dağılmış üniforma kalıntılarını da gösterdi. Özellikle çelik yelek, giysi ve iletişim ekipmanı parçaları.Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod’a bağlı Grayvoron ilçesine sızarak saldırı gerçekleştirmesinin ardından Belgorod bölgesinde anti terör harekatı rejimi ilan edilmişti. Ukraynalı sabotajcıların saldırısı sonucunda çok sayıda sivil yaralanmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesine sızan Ukraynalı milliyetçi oluşumların bozguna uğratıldığını, 70'ten fazla teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği araçların görüntülerini yayınladı Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği araçların görüntülerini yayınladı 2023-05-24T19:03+0300 true PT0M52S

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