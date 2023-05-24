https://sputniknews.com.tr/20230524/rusya-savunma-bakanligi-sabotaj-ve-kesif-grubunun-imha-edildigi-araclarin-goruntulerini-yayinladi--1071519660.html
Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği araçların görüntülerini yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği araçların görüntülerini yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği yerde vurulan askeri teçhizatın görüntülerini yayınladı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T19:03+0300
2023-05-24T19:03+0300
2023-05-24T23:33+0300
ukrayna krizi
video
belgorod
rusya
ukrayna
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Görüntülerde birkaç yanmış zırhlı aracın yanı sıra patlayan mühimmat nedeniyle oluşan çukurlara düşen Amerikan Humvee kamyonetleri görülüyor.Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hafif kamyonetlerinden geriye kalanları ve yere dağılmış üniforma kalıntılarını da gösterdi. Özellikle çelik yelek, giysi ve iletişim ekipmanı parçaları.Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod’a bağlı Grayvoron ilçesine sızarak saldırı gerçekleştirmesinin ardından Belgorod bölgesinde anti terör harekatı rejimi ilan edilmişti. Ukraynalı sabotajcıların saldırısı sonucunda çok sayıda sivil yaralanmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesine sızan Ukraynalı milliyetçi oluşumların bozguna uğratıldığını, 70'ten fazla teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.
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Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği araçların görüntülerini yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği araçların görüntülerini yayınladı
2023-05-24T19:03+0300
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video, belgorod, rusya, ukrayna, видео
video, belgorod, rusya, ukrayna, видео
Rusya Savunma Bakanlığı, sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği araçların görüntülerini yayınladı
19:03 24.05.2023 (güncellendi: 23:33 24.05.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği yerde vurulan askeri teçhizatın görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde birkaç yanmış zırhlı aracın yanı sıra patlayan mühimmat nedeniyle oluşan çukurlara düşen Amerikan Humvee kamyonetleri görülüyor.
Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hafif kamyonetlerinden geriye kalanları ve yere dağılmış üniforma kalıntılarını da gösterdi. Özellikle çelik yelek, giysi ve iletişim ekipmanı parçaları.
Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod’a bağlı Grayvoron ilçesine sızarak saldırı gerçekleştirmesinin ardından Belgorod bölgesinde anti terör harekatı rejimi ilan edilmişti. Ukraynalı sabotajcıların saldırısı sonucunda çok sayıda sivil yaralanmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesine sızan Ukraynalı milliyetçi oluşumların bozguna uğratıldığını, 70'ten fazla teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.