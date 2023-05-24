https://sputniknews.com.tr/20230524/rus-s-350-ucaksavar-sistemi-cephede-otomatik-olarak-ilk-defa-hava-hedeflerini-dusurdu-1071495711.html

Rus S-350 uçaksavar sistemi, cephede otomatik olarak ilk defa hava hedeflerini düşürdü

Rus S-350 uçaksavar sistemi, cephede otomatik olarak ilk defa hava hedeflerini düşürdü

Rusya yapımı S-350 uçaksavar sisteminin Ukrayna’da ‘gerçek savaş koşullarında otomatik olarak ilk defa karşı tarafın hava araçlarını düşürdüğü’ belirtildi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T12:09+0300

2023-05-24T12:09+0300

2023-05-24T12:09+0300

ukrayna krizi

rusya

s-350

açıklama

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Sputnik haber ajansına bilgi veren bir kaynak, “Uçaksavar sistemi S-350 özel askeri operasyonun sürdürüldüğü alanda, gerçek savaş koşullarında ilk defa operatörün müdahalesi olmadan, tamamıyla otomatik bir biçimde Ukrayna tarafına ait hava araçlarını saptadı, izledi ve onları vurup düşürdü” dedi.Kaynak, Rus uçaksavar sisteminin füzeleriyle Ukrayna tarafının uçaklarının ve insansız hava araçlarının düşürüldüğünü söyledi.S-350 sisteminin otomatik modda çalışırken bir insan tarafından verilen kararlarla değil yapay zeka yardımıyla harekete geçtiğini belirten kaynak, belirlediği hedefleri vurabilmiş olmasının, uçaksavar sisteminin doğru algoritmayı seçebildiği anlamına geldiğini de ekledi.S-350; uçaklar, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi hareket halindeki hava hedeflerini saptayıp düşürmesi için geliştirilmiş bir sistem. Söz konusu sistem, 120-150 kilometre menzil içerisindeki hava hedeflerini vurabiliyor. Balistik hedefler içinse sistemin menzili 25 kilometre.

rusya

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rusya, s-350, açıklama