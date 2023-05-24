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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/rus-s-350-ucaksavar-sistemi-cephede-otomatik-olarak-ilk-defa-hava-hedeflerini-dusurdu-1071495711.html
Rus S-350 uçaksavar sistemi, cephede otomatik olarak ilk defa hava hedeflerini düşürdü
Rus S-350 uçaksavar sistemi, cephede otomatik olarak ilk defa hava hedeflerini düşürdü
Rusya yapımı S-350 uçaksavar sisteminin Ukrayna’da ‘gerçek savaş koşullarında otomatik olarak ilk defa karşı tarafın hava araçlarını düşürdüğü’ belirtildi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T12:09+0300
2023-05-24T12:09+0300
ukrayna krizi
rusya
s-350
açıklama
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Sputnik haber ajansına bilgi veren bir kaynak, “Uçaksavar sistemi S-350 özel askeri operasyonun sürdürüldüğü alanda, gerçek savaş koşullarında ilk defa operatörün müdahalesi olmadan, tamamıyla otomatik bir biçimde Ukrayna tarafına ait hava araçlarını saptadı, izledi ve onları vurup düşürdü” dedi.Kaynak, Rus uçaksavar sisteminin füzeleriyle Ukrayna tarafının uçaklarının ve insansız hava araçlarının düşürüldüğünü söyledi.S-350 sisteminin otomatik modda çalışırken bir insan tarafından verilen kararlarla değil yapay zeka yardımıyla harekete geçtiğini belirten kaynak, belirlediği hedefleri vurabilmiş olmasının, uçaksavar sisteminin doğru algoritmayı seçebildiği anlamına geldiğini de ekledi.S-350; uçaklar, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi hareket halindeki hava hedeflerini saptayıp düşürmesi için geliştirilmiş bir sistem. Söz konusu sistem, 120-150 kilometre menzil içerisindeki hava hedeflerini vurabiliyor. Balistik hedefler içinse sistemin menzili 25 kilometre.
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rusya, s-350, açıklama
rusya, s-350, açıklama

Rus S-350 uçaksavar sistemi, cephede otomatik olarak ilk defa hava hedeflerini düşürdü

12:09 24.05.2023
© Wikipedia / Vitaly V. KuzminS-350 Vityaz
S-350 Vityaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
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Rusya yapımı S-350 uçaksavar sisteminin Ukrayna’da ‘gerçek savaş koşullarında otomatik olarak ilk defa karşı tarafın hava araçlarını düşürdüğü’ belirtildi.
Sputnik haber ajansına bilgi veren bir kaynak, “Uçaksavar sistemi S-350 özel askeri operasyonun sürdürüldüğü alanda, gerçek savaş koşullarında ilk defa operatörün müdahalesi olmadan, tamamıyla otomatik bir biçimde Ukrayna tarafına ait hava araçlarını saptadı, izledi ve onları vurup düşürdü” dedi.
Kaynak, Rus uçaksavar sisteminin füzeleriyle Ukrayna tarafının uçaklarının ve insansız hava araçlarının düşürüldüğünü söyledi.
S-350 sisteminin otomatik modda çalışırken bir insan tarafından verilen kararlarla değil yapay zeka yardımıyla harekete geçtiğini belirten kaynak, belirlediği hedefleri vurabilmiş olmasının, uçaksavar sisteminin doğru algoritmayı seçebildiği anlamına geldiğini de ekledi.
S-350; uçaklar, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi hareket halindeki hava hedeflerini saptayıp düşürmesi için geliştirilmiş bir sistem. Söz konusu sistem, 120-150 kilometre menzil içerisindeki hava hedeflerini vurabiliyor. Balistik hedefler içinse sistemin menzili 25 kilometre.
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