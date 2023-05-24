https://sputniknews.com.tr/20230524/rtuk-baskani-sahinden-fiyat-manipulasyonu-aciklamasi-1071527390.html

RTÜK Başkanı Şahin'den fiyat manipülasyonu açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den fiyat manipülasyonu açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz Togg üzerinden... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T19:54+0300

2023-05-24T19:54+0300

2023-05-24T19:54+0300

türkiye

ebubekir şahin

kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)

kesk

sadık canyurt

togg

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt’un Togg üzerinden fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.Twitter üzerinden açıklama yapan Şahin, “KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz Togg üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.Togg almaya hak kazanan isimler arasında olan RTÜK uzmanı Canyurt’un otomobili teslim aldıktan sonra 3 milyon 500 bin Türk lirasına satışa çıkardığı iddia edilmişti.

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ebubekir şahin, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), kesk, sadık canyurt, togg