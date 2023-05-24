https://sputniknews.com.tr/20230524/rtuk-baskani-sahinden-fiyat-manipulasyonu-aciklamasi-1071527390.html
RTÜK Başkanı Şahin'den fiyat manipülasyonu açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den fiyat manipülasyonu açıklaması
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz Togg üzerinden... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T19:54+0300
2023-05-24T19:54+0300
2023-05-24T19:54+0300
türkiye
ebubekir şahin
kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)
kesk
sadık canyurt
togg
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt’un Togg üzerinden fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.Twitter üzerinden açıklama yapan Şahin, “KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz Togg üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.Togg almaya hak kazanan isimler arasında olan RTÜK uzmanı Canyurt’un otomobili teslim aldıktan sonra 3 milyon 500 bin Türk lirasına satışa çıkardığı iddia edilmişti.
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ebubekir şahin, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), kesk, sadık canyurt, togg
ebubekir şahin, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), kesk, sadık canyurt, togg
RTÜK Başkanı Şahin'den fiyat manipülasyonu açıklaması
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz Togg üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt’un Togg üzerinden fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Şahin, “KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz Togg üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.
Togg almaya hak kazanan isimler arasında olan RTÜK uzmanı Canyurt’un otomobili teslim aldıktan sonra 3 milyon 500 bin Türk lirasına satışa çıkardığı iddia edilmişti.