https://sputniknews.com.tr/20230524/putin-rusyanin-tum-kitalarda-bircok-muttefiki-var-1071508425.html

Putin: Rusya'nın tüm kıtalarda birçok müttefiki var

Putin: Rusya'nın tüm kıtalarda birçok müttefiki var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm kıtalarda birçok müttefike sahip olduklarını ve Rusya'nın diğer ülkelerle olan dostane ilişkilere değer verdiğini... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T14:32+0300

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2023-05-24T14:33+0300

dünya

rusya

vladimir putin

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Güvenlik konularını koordine eden üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası toplantının katılımcılarına hitap eden Putin, Rusya'nın müttefikleri ve ortaklarından bahsetti.Putin, "Rusya'nın çeşitli bölgelerde ve kıtalarda çok sayıda müttefiki ve ortağı bulunmasına çok değer veriyoruz. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle bulunan tarihsel olarak güçlü, dostane ve gerçekten güvene dayalı bağlara içtenlikle değer veriyoruz ve onları her açıdan güçlendireceğiz" dedi.Dünyadaki durumun giderek daha istikrarsız hale geldiğine ve yeni 'gerilim noktaları' ortaya çıktığına dikkat çeken Rusya lideri, "Farklı bölgelerde eski gerilim noktaları genişliyor ve yenileri ortaya çıkıyor, çatışmaların negatif yükü birikiyor. Birçok ülkenin halkları, dışarıdan organize edilen darbelerin dramatik sonuçlarını yaşıyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın küresel meydana okumalarla ilgi duyan tüm ülkelerle birlikte mücadele etmeye hazır olduğunun altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok kez söyledim ve yine altını çiziyorum; ülkemiz, günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu genel tehditlere, genel meydana okumalara karşı koyulmasında tüm ilgi duyan ülkelerle yakın işbirliğine hazırdır."

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