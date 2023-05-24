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Putin: Rusya'nın tüm kıtalarda birçok müttefiki var
Putin: Rusya'nın tüm kıtalarda birçok müttefiki var
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm kıtalarda birçok müttefike sahip olduklarını ve Rusya'nın diğer ülkelerle olan dostane ilişkilere değer verdiğini... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T14:32+0300
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dünya
rusya
vladimir putin
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Güvenlik konularını koordine eden üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası toplantının katılımcılarına hitap eden Putin, Rusya'nın müttefikleri ve ortaklarından bahsetti.Putin, "Rusya'nın çeşitli bölgelerde ve kıtalarda çok sayıda müttefiki ve ortağı bulunmasına çok değer veriyoruz. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle bulunan tarihsel olarak güçlü, dostane ve gerçekten güvene dayalı bağlara içtenlikle değer veriyoruz ve onları her açıdan güçlendireceğiz" dedi.Dünyadaki durumun giderek daha istikrarsız hale geldiğine ve yeni 'gerilim noktaları' ortaya çıktığına dikkat çeken Rusya lideri, "Farklı bölgelerde eski gerilim noktaları genişliyor ve yenileri ortaya çıkıyor, çatışmaların negatif yükü birikiyor. Birçok ülkenin halkları, dışarıdan organize edilen darbelerin dramatik sonuçlarını yaşıyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın küresel meydana okumalarla ilgi duyan tüm ülkelerle birlikte mücadele etmeye hazır olduğunun altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok kez söyledim ve yine altını çiziyorum; ülkemiz, günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu genel tehditlere, genel meydana okumalara karşı koyulmasında tüm ilgi duyan ülkelerle yakın işbirliğine hazırdır."
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rusya, vladimir putin
rusya, vladimir putin

Putin: Rusya'nın tüm kıtalarda birçok müttefiki var

14:32 24.05.2023 (güncellendi: 14:33 24.05.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm kıtalarda birçok müttefike sahip olduklarını ve Rusya'nın diğer ülkelerle olan dostane ilişkilere değer verdiğini söyledi.
Güvenlik konularını koordine eden üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası toplantının katılımcılarına hitap eden Putin, Rusya'nın müttefikleri ve ortaklarından bahsetti.

Putin, "Rusya'nın çeşitli bölgelerde ve kıtalarda çok sayıda müttefiki ve ortağı bulunmasına çok değer veriyoruz. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle bulunan tarihsel olarak güçlü, dostane ve gerçekten güvene dayalı bağlara içtenlikle değer veriyoruz ve onları her açıdan güçlendireceğiz" dedi.

Dünyadaki durumun giderek daha istikrarsız hale geldiğine ve yeni 'gerilim noktaları' ortaya çıktığına dikkat çeken Rusya lideri, "Farklı bölgelerde eski gerilim noktaları genişliyor ve yenileri ortaya çıkıyor, çatışmaların negatif yükü birikiyor. Birçok ülkenin halkları, dışarıdan organize edilen darbelerin dramatik sonuçlarını yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın küresel meydana okumalarla ilgi duyan tüm ülkelerle birlikte mücadele etmeye hazır olduğunun altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok kez söyledim ve yine altını çiziyorum; ülkemiz, günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu genel tehditlere, genel meydana okumalara karşı koyulmasında tüm ilgi duyan ülkelerle yakın işbirliğine hazırdır."
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