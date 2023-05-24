https://sputniknews.com.tr/20230524/putin-abd-kuresel-ekonomi-politikasiyla-kendi-ayagina-sikiyor-1071522740.html

Putin: ABD, küresel ekonomi politikasıyla kendi ayağına sıkıyor

Putin: ABD, küresel ekonomi politikasıyla kendi ayağına sıkıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin küresel ekonomide izlediği politikayla kendi ayağına sıktığının altını çizdi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T17:53+0300

2023-05-24T17:53+0300

2023-05-24T18:42+0300

dünya

vladimir putin

ekonomi

rusya

küresel ticaret

küresel

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İkinci Avrasya Ekonomi Forumu'nun panelinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin küresel ekonomide izlediği politikayı eleştirdi.Putin, "ABD, ekonomi politikasıyla yalnızca kendi gelişiminin düşüş eğilimini güçlendiriyor, daha önce de dediğim gibi sadece kendi ayağına sıkıyor" dedi.Uluslararası finans alanında köklü değişimler yaşandığını kaydeden Putin, Rusya'nın bunlara ayak uydurmakla kalmadığını, aynı zamanda bu süreçlerin liderlerinden biri olmayı başardığını vurguladı.Putin, tek kutupluluğu destekleyen herkesin küresel ekonomiye darbe vurduğunu ve kendi ayağına sıktığını da söyledi.'Merkeziyetsiz uluslararası finans sistemi kurulmalı'Küresel ekonominin sadece merkeziyetsiz uluslararası finans sistemi kurulmasından kazançlı çıkacağını belirten Rusya lideri, "Bu sistemin kurulmasına yönelik ortak çabaların koordine edilmesi önemli. Elbette tüm küresel finansların sürdürülebilirliği, bu merkeziyetsizliğe önemli oranda bağlı olacaktır. Sistemin ne kadar merkeziyetsiz olursa, küresel ekonomi için o kadar iyi olacak. Hala küresel rezerv para birimleri gibi bir avantaja sahip olan ülkelerdeki kriz tezahürlerine daha az bağımlı olacak" dedi.Putin, Rusya'nın ticarette hasım ülkelerin para birimlerinin payını azaltma politikası izlediğini anımsatarak "Ulusal para birimlerine tamamen geçmek için tüm dünyadaki ve Avrasya Ekonomi Birliği'ndeki ortaklarımızla daha aktif çalışmayı planlıyoruz. Çin, Hindistan ve Latin Amerika ülkeleri de dahil dünyanın hızlı gelişen diğer ülkeleri de dış ticarette uluslararası para birimlerine geçiş yapıyor" ifadelerini kullandı.Küresel arenada da gerçekten derin, köklü değişimlerin yaşandığına değinen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:'Batı, birçok ülkeyi Rusya'yla işbirliğini sonlandırmaya zorluyor'Putin, konuşması sırasında Batılı ülkelerin diğer ülkelerin Rusya politikalarını etkileme çabalarına da tepki gösterdi.Batı'nın ikna, çeşitli vaatler ve şantaj yoluyla birçok ülkeyi Rusya'yla işbirliğini sonlandırmaya zorladığını anlatan Putin, bunun söz konusu ülkelere ve onların halklarına ne gibi zararlar vereceğinin Batı tarafından hiç umursanmadığının altını çizdi.Batı'nın aksine Rusya'nın işbirliğine her zaman sorumluluk bilinciyle ve iyi niyetle yaklaştığını kaydeden Putin, Moskova'nın tüm anlaşmaları, tüm yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirdiğini belirtti ve ekledi: 'Rusya ekonomisiyle ilgili çöküş senaryolarının gerçekleşmeyeceği aşikar'Rusya'daki ekonomik parametrelere ilişkin değerlendirme de yapan Putin, bazı uzmanların Rus ekonomisi için öngördüğü 'çöküş' senaryosunun artık gerçekleşmeyeceğinin aşikar olduğunu vurguladı.Şu anda hem Rus hem de yabancı uzmanların Rusya'nın GSYİH'sinde artış tahmin ettiğini belirten Putin, "Uzmanlar Avrupa Birliği'nin önde gelen ekonomilerinde mevcut yıl için eksi yönde tahmin yapıyor. Rusya için ise önce yüzde 0.7 dediler, şimdi de yüzde 1.5 diyorlar, belki yüzde 2 olacak. Bu çok şey söylüyor" diye konuştu.

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vladimir putin, ekonomi, rusya, küresel ticaret, küresel