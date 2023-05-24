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Putin: ABD, küresel ekonomi politikasıyla kendi ayağına sıkıyor
Putin: ABD, küresel ekonomi politikasıyla kendi ayağına sıkıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin küresel ekonomide izlediği politikayla kendi ayağına sıktığının altını çizdi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T17:53+0300
2023-05-24T18:42+0300
dünya
vladimir putin
ekonomi
rusya
küresel ticaret
küresel
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İkinci Avrasya Ekonomi Forumu'nun panelinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin küresel ekonomide izlediği politikayı eleştirdi.Putin, "ABD, ekonomi politikasıyla yalnızca kendi gelişiminin düşüş eğilimini güçlendiriyor, daha önce de dediğim gibi sadece kendi ayağına sıkıyor" dedi.Uluslararası finans alanında köklü değişimler yaşandığını kaydeden Putin, Rusya'nın bunlara ayak uydurmakla kalmadığını, aynı zamanda bu süreçlerin liderlerinden biri olmayı başardığını vurguladı.Putin, tek kutupluluğu destekleyen herkesin küresel ekonomiye darbe vurduğunu ve kendi ayağına sıktığını da söyledi.'Merkeziyetsiz uluslararası finans sistemi kurulmalı'Küresel ekonominin sadece merkeziyetsiz uluslararası finans sistemi kurulmasından kazançlı çıkacağını belirten Rusya lideri, "Bu sistemin kurulmasına yönelik ortak çabaların koordine edilmesi önemli. Elbette tüm küresel finansların sürdürülebilirliği, bu merkeziyetsizliğe önemli oranda bağlı olacaktır. Sistemin ne kadar merkeziyetsiz olursa, küresel ekonomi için o kadar iyi olacak. Hala küresel rezerv para birimleri gibi bir avantaja sahip olan ülkelerdeki kriz tezahürlerine daha az bağımlı olacak" dedi.Putin, Rusya'nın ticarette hasım ülkelerin para birimlerinin payını azaltma politikası izlediğini anımsatarak "Ulusal para birimlerine tamamen geçmek için tüm dünyadaki ve Avrasya Ekonomi Birliği'ndeki ortaklarımızla daha aktif çalışmayı planlıyoruz. Çin, Hindistan ve Latin Amerika ülkeleri de dahil dünyanın hızlı gelişen diğer ülkeleri de dış ticarette uluslararası para birimlerine geçiş yapıyor" ifadelerini kullandı.Küresel arenada da gerçekten derin, köklü değişimlerin yaşandığına değinen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:'Batı, birçok ülkeyi Rusya'yla işbirliğini sonlandırmaya zorluyor'Putin, konuşması sırasında Batılı ülkelerin diğer ülkelerin Rusya politikalarını etkileme çabalarına da tepki gösterdi.Batı'nın ikna, çeşitli vaatler ve şantaj yoluyla birçok ülkeyi Rusya'yla işbirliğini sonlandırmaya zorladığını anlatan Putin, bunun söz konusu ülkelere ve onların halklarına ne gibi zararlar vereceğinin Batı tarafından hiç umursanmadığının altını çizdi.Batı'nın aksine Rusya'nın işbirliğine her zaman sorumluluk bilinciyle ve iyi niyetle yaklaştığını kaydeden Putin, Moskova'nın tüm anlaşmaları, tüm yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirdiğini belirtti ve ekledi: 'Rusya ekonomisiyle ilgili çöküş senaryolarının gerçekleşmeyeceği aşikar'Rusya'daki ekonomik parametrelere ilişkin değerlendirme de yapan Putin, bazı uzmanların Rus ekonomisi için öngördüğü 'çöküş' senaryosunun artık gerçekleşmeyeceğinin aşikar olduğunu vurguladı.Şu anda hem Rus hem de yabancı uzmanların Rusya'nın GSYİH'sinde artış tahmin ettiğini belirten Putin, "Uzmanlar Avrupa Birliği'nin önde gelen ekonomilerinde mevcut yıl için eksi yönde tahmin yapıyor. Rusya için ise önce yüzde 0.7 dediler, şimdi de yüzde 1.5 diyorlar, belki yüzde 2 olacak. Bu çok şey söylüyor" diye konuştu.
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vladimir putin, ekonomi, rusya, küresel ticaret, küresel
vladimir putin, ekonomi, rusya, küresel ticaret, küresel

Putin: ABD, küresel ekonomi politikasıyla kendi ayağına sıkıyor

17:53 24.05.2023 (güncellendi: 18:42 24.05.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidin Vladimir Putin
 Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin küresel ekonomide izlediği politikayla kendi ayağına sıktığının altını çizdi.
İkinci Avrasya Ekonomi Forumu'nun panelinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin küresel ekonomide izlediği politikayı eleştirdi.

Putin, "ABD, ekonomi politikasıyla yalnızca kendi gelişiminin düşüş eğilimini güçlendiriyor, daha önce de dediğim gibi sadece kendi ayağına sıkıyor" dedi.
Uluslararası finans alanında köklü değişimler yaşandığını kaydeden Putin, Rusya'nın bunlara ayak uydurmakla kalmadığını, aynı zamanda bu süreçlerin liderlerinden biri olmayı başardığını vurguladı.

Putin, tek kutupluluğu destekleyen herkesin küresel ekonomiye darbe vurduğunu ve kendi ayağına sıktığını da söyledi.

'Merkeziyetsiz uluslararası finans sistemi kurulmalı'

Küresel ekonominin sadece merkeziyetsiz uluslararası finans sistemi kurulmasından kazançlı çıkacağını belirten Rusya lideri, "Bu sistemin kurulmasına yönelik ortak çabaların koordine edilmesi önemli. Elbette tüm küresel finansların sürdürülebilirliği, bu merkeziyetsizliğe önemli oranda bağlı olacaktır. Sistemin ne kadar merkeziyetsiz olursa, küresel ekonomi için o kadar iyi olacak. Hala küresel rezerv para birimleri gibi bir avantaja sahip olan ülkelerdeki kriz tezahürlerine daha az bağımlı olacak" dedi.
Putin, Rusya'nın ticarette hasım ülkelerin para birimlerinin payını azaltma politikası izlediğini anımsatarak "Ulusal para birimlerine tamamen geçmek için tüm dünyadaki ve Avrasya Ekonomi Birliği'ndeki ortaklarımızla daha aktif çalışmayı planlıyoruz. Çin, Hindistan ve Latin Amerika ülkeleri de dahil dünyanın hızlı gelişen diğer ülkeleri de dış ticarette uluslararası para birimlerine geçiş yapıyor" ifadelerini kullandı.
Küresel arenada da gerçekten derin, köklü değişimlerin yaşandığına değinen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giderek daha fazla ülke, ulusal egemenliklerini güçlendirme yolunda ilerliyor ve bunların hepsi, uluslararası ekonomik ilişkilerde yeni, daha adil bir mimarinin inşa edilmesinden yana. Uluslararası iletişimde yer alan katılımcıların çoğunluğunun bu yaklaşımlarla dayanışma içinde olması önemli."

'Batı, birçok ülkeyi Rusya'yla işbirliğini sonlandırmaya zorluyor'


Putin, konuşması sırasında Batılı ülkelerin diğer ülkelerin Rusya politikalarını etkileme çabalarına da tepki gösterdi.

Batı'nın ikna, çeşitli vaatler ve şantaj yoluyla birçok ülkeyi Rusya'yla işbirliğini sonlandırmaya zorladığını anlatan Putin, bunun söz konusu ülkelere ve onların halklarına ne gibi zararlar vereceğinin Batı tarafından hiç umursanmadığının altını çizdi.
Batı'nın aksine Rusya'nın işbirliğine her zaman sorumluluk bilinciyle ve iyi niyetle yaklaştığını kaydeden Putin, Moskova'nın tüm anlaşmaları, tüm yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirdiğini belirtti ve ekledi:

"Anlaşmalar kapsamında Rusya, Ukrayna'nın hatlardan birini kapatmasına rağmen Avrupa'ya doğalgaz tedarik etmeye devam ediyor. İkinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz tedarik ediyoruz ve Ukrayna, önemli miktarda transit ücreti almasına rağmen Rusya'yı saldırgan ülke olarak adlandırıyor."

'Rusya ekonomisiyle ilgili çöküş senaryolarının gerçekleşmeyeceği aşikar'

Rusya'daki ekonomik parametrelere ilişkin değerlendirme de yapan Putin, bazı uzmanların Rus ekonomisi için öngördüğü 'çöküş' senaryosunun artık gerçekleşmeyeceğinin aşikar olduğunu vurguladı.

Şu anda hem Rus hem de yabancı uzmanların Rusya'nın GSYİH'sinde artış tahmin ettiğini belirten Putin, "Uzmanlar Avrupa Birliği'nin önde gelen ekonomilerinde mevcut yıl için eksi yönde tahmin yapıyor. Rusya için ise önce yüzde 0.7 dediler, şimdi de yüzde 1.5 diyorlar, belki yüzde 2 olacak. Bu çok şey söylüyor" diye konuştu.
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