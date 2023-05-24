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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/peskov-rusya-ukraynadaki-catismanin-dondurulmasina-karsi---1071499412.html
Peskov: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına karşı
Peskov: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına karşı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına karşı çıktığını belirtti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T12:57+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
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Rus basınına demeç veren Peskov, Rusya ve Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmaması konusunda hemfikir olduğunu kaydetti. Rusya'nın tutumunun Ukrayna çatışmasının dondurulmamasından yana olduğunu söyleyen Peskov, "Rusya yalnızca özel askeri harekatı tamamlama, kendi çıkarlarını güvence altına alma, koyduğu hedeflere ya özel askeri hareket yoluyla ya da mevcut diğer araçlarla ulaşma imkanını değerlendiriyor" dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna çevresindeki durumla ilgili barış müzakerelerinde çatışmayı dondurma amacının güdülmemesi gerektiğini söylemişti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Kievli yetkililer de, barış inisiyatiflerinin çatışmanın dondurulmasını öngörmemesi gerektiğini belirtmişti.
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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov

Peskov: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına karşı

12:57 24.05.2023 (güncellendi: 12:59 24.05.2023)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına karşı çıktığını belirtti.
Rus basınına demeç veren Peskov, Rusya ve Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmaması konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.
Rusya'nın tutumunun Ukrayna çatışmasının dondurulmamasından yana olduğunu söyleyen Peskov, "Rusya yalnızca özel askeri harekatı tamamlama, kendi çıkarlarını güvence altına alma, koyduğu hedeflere ya özel askeri hareket yoluyla ya da mevcut diğer araçlarla ulaşma imkanını değerlendiriyor" dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna çevresindeki durumla ilgili barış müzakerelerinde çatışmayı dondurma amacının güdülmemesi gerektiğini söylemişti.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Kievli yetkililer de, barış inisiyatiflerinin çatışmanın dondurulmasını öngörmemesi gerektiğini belirtmişti.
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