https://sputniknews.com.tr/20230524/peskov-rusya-ukraynadaki-catismanin-dondurulmasina-karsi---1071499412.html

Peskov: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına karşı

Peskov: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına karşı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına karşı çıktığını belirtti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T12:57+0300

2023-05-24T12:57+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

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Rus basınına demeç veren Peskov, Rusya ve Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmaması konusunda hemfikir olduğunu kaydetti. Rusya'nın tutumunun Ukrayna çatışmasının dondurulmamasından yana olduğunu söyleyen Peskov, "Rusya yalnızca özel askeri harekatı tamamlama, kendi çıkarlarını güvence altına alma, koyduğu hedeflere ya özel askeri hareket yoluyla ya da mevcut diğer araçlarla ulaşma imkanını değerlendiriyor" dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna çevresindeki durumla ilgili barış müzakerelerinde çatışmayı dondurma amacının güdülmemesi gerektiğini söylemişti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Kievli yetkililer de, barış inisiyatiflerinin çatışmanın dondurulmasını öngörmemesi gerektiğini belirtmişti.

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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov