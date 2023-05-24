Nihat Kahveci: 2002'de 'Türkiye'de develerle mi dolaşıyorsunuz?' diye soruyorlardı

“Yurt dışında futbol oynarken ben oraya futbolcu Nihat olarak gitmedim. Türk insanını temsil edecek bir karakter olarak gittim. O yüzden sahanın içerisinde başarılı olmak için elimden geleni yaptım. Sahanın dışında benim bahsettiğim yıl 2002 bize bakış açısı o dönemler yurt dışında inanılmaz kötüydü. Hani bana neredeyse ‘develerle mi dolaşıyorsunuz?’ diyorlardı. Gittim orada o takımı şampiyonlar ligine soktum Real Sociedad’ı, o develerle dolaşıyorsunuz diyen insanları Türkiye’ye getirdim, hatta hatırlayanlar varsa Galatasaray’la da Olimpiyatta 70 bin kişinin önünde maç oynadık Real Sociedad’la. Geldiler İstanbul’u gördüler, Türkiye’yi gördüler, hepsi benden özür diledi. Asıl başarı benim için oydu. Çünkü ülkeme bakış açısı kötüydü, onu değiştirdiğim için ayrıca mutlu oldum.”