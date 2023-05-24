https://sputniknews.com.tr/20230524/nihat-kahveci-2002de-turkiyede-develerle-mi-dolasiyorsunuz-diye-soruyorlardi-1071497585.html
Nihat Kahveci: 2002'de 'Türkiye'de develerle mi dolaşıyorsunuz?' diye soruyorlardı
Nihat Kahveci: 2002'de 'Türkiye'de develerle mi dolaşıyorsunuz?' diye soruyorlardı
Nihat Kahveci, “2002’de bize bakış açısı yurt dışında inanılmaz kötüydü. Hani bana neredeyse ‘Develerle mi dolaşıyorsunuz?’ diyorlardı” ifadelerini kullandı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T12:32+0300
2023-05-24T12:32+0300
2023-05-24T12:38+0300
spor
nihat kahveci
deve
futbolcu
türkiye
galatasaray
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Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen kariyer günleri çerçevesinde Akşehir’e gelerek hayranlarıyla buluşan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, düzenlenen etkinlikte başarı hikayesini anlattı.Akşehir gezisinin ardından Akşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğine geçen Nihat Kahveci, moderatörlüğünü TV Spor Spikeri Hakan Gündoğar’ın yaptığı programda Akşehirli futbolseverlerle buluştu. Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Akkaya , kariyer günleri etkinliğinin ilkini yaptıklarına değinerek bundan sonraki süreçte başarı hikayesi olan bir çok sanatçı, sporcu, bilim insanı ile Akşehirlileri buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Akkaya “Etkinliklerimiz sayesinde gençlerimiz geleceğe hazırlıklarını daha donanımlı bir şekilde yaparak, kariyer planlamasını daha iyi yapabilecekler diye ümit ediyoruz” dedi.'O dönemler bize bakış açısı yurt dışında inanılmaz kötüydü'Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından moderatör Hakan Gündoğar ile birlikte Kariyer günlerini anlatan Nihat Kahveci, futbola nasıl başladığını, Beşiktaş’a gitme hikayesini, Milli Takımla birlikte dünya kupasında attığı gölü, İspanya’daki futbol günlerini anlattı:Programın sonunda Başkan Akkaya tarafından Nihat Kahveci ve moderatör Hakan Gündoğar’a birer plaket takdim edilirken, Nihat Kahveci hayranlarının getirdiği, forma, fotoğraf ve posterlerini imzaladı.
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nihat kahveci, deve, futbolcu, türkiye, galatasaray
nihat kahveci, deve, futbolcu, türkiye, galatasaray
Nihat Kahveci: 2002'de 'Türkiye'de develerle mi dolaşıyorsunuz?' diye soruyorlardı
12:32 24.05.2023 (güncellendi: 12:38 24.05.2023) Abone ol
Nihat Kahveci, “2002’de bize bakış açısı yurt dışında inanılmaz kötüydü. Hani bana neredeyse ‘Develerle mi dolaşıyorsunuz?’ diyorlardı” ifadelerini kullandı.
Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen kariyer günleri çerçevesinde Akşehir’e gelerek hayranlarıyla buluşan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, düzenlenen etkinlikte başarı hikayesini anlattı.
Akşehir gezisinin ardından Akşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğine geçen Nihat Kahveci, moderatörlüğünü TV Spor Spikeri Hakan Gündoğar’ın yaptığı programda Akşehirli futbolseverlerle buluştu.
Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Akkaya , kariyer günleri etkinliğinin ilkini yaptıklarına değinerek bundan sonraki süreçte başarı hikayesi olan bir çok sanatçı, sporcu, bilim insanı ile Akşehirlileri buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Akkaya “Etkinliklerimiz sayesinde gençlerimiz geleceğe hazırlıklarını daha donanımlı bir şekilde yaparak, kariyer planlamasını daha iyi yapabilecekler diye ümit ediyoruz” dedi.
'O dönemler bize bakış açısı yurt dışında inanılmaz kötüydü'
Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından moderatör Hakan Gündoğar ile birlikte Kariyer günlerini anlatan Nihat Kahveci, futbola nasıl başladığını, Beşiktaş’a gitme hikayesini, Milli Takımla birlikte dünya kupasında attığı gölü, İspanya’daki futbol günlerini anlattı:
“Yurt dışında futbol oynarken ben oraya futbolcu Nihat olarak gitmedim. Türk insanını temsil edecek bir karakter olarak gittim. O yüzden sahanın içerisinde başarılı olmak için elimden geleni yaptım. Sahanın dışında benim bahsettiğim yıl 2002 bize bakış açısı o dönemler yurt dışında inanılmaz kötüydü. Hani bana neredeyse ‘develerle mi dolaşıyorsunuz?’ diyorlardı. Gittim orada o takımı şampiyonlar ligine soktum Real Sociedad’ı, o develerle dolaşıyorsunuz diyen insanları Türkiye’ye getirdim, hatta hatırlayanlar varsa Galatasaray’la da Olimpiyatta 70 bin kişinin önünde maç oynadık Real Sociedad’la. Geldiler İstanbul’u gördüler, Türkiye’yi gördüler, hepsi benden özür diledi. Asıl başarı benim için oydu. Çünkü ülkeme bakış açısı kötüydü, onu değiştirdiğim için ayrıca mutlu oldum.”
Programın sonunda Başkan Akkaya tarafından Nihat Kahveci ve moderatör Hakan Gündoğar’a birer plaket takdim edilirken, Nihat Kahveci hayranlarının getirdiği, forma, fotoğraf ve posterlerini imzaladı.