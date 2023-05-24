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Moritanya'da çöl kütüphaneleri
Moritanya'da çöl kütüphaneleri
Moritanya'nın, Sahra batı ucundaki bulunan antik çöl kasabası Chinguetti, nesiller boyu korunan binlerce yıllık Arapça el yazması kitaplara ev sahipliği... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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çöl, kütüphane, fotoğraf, kasaba, moritanya, фото
çöl, kütüphane, fotoğraf, kasaba, moritanya, фото

Moritanya'da çöl kütüphaneleri

11:42 24.05.2023
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Moritanya'nın, Sahra batı ucundaki bulunan antik çöl kasabası Chinguetti, nesiller boyu korunan binlerce yıllık Arapça el yazması kitaplara ev sahipliği yapıyor.
© AAUNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kasaba, bir dönem Mekke'ye giden hac kafilelerinin uğrak yeriydi.
Moritanya'da Çöl Kütüphaneleri - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kasaba, bir dönem Mekke'ye giden hac kafilelerinin uğrak yeriydi.
© AAHacılardan toplanan kitap ve dökümanlar zamanla çok sayıda kütüphanenin kurulmasına ön ayak oldu.
Moritanya'da Çöl Kütüphaneleri - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Hacılardan toplanan kitap ve dökümanlar zamanla çok sayıda kütüphanenin kurulmasına ön ayak oldu.
© AABir dönem sayıları 30'u bulan kütüphaneler, çöl kumları, sıcak ve rüzgarlı hava, termitler ve çöl haşereleri gibi nedenlerden dolayı sadece bazıları ayakta kalabildi.
Moritanya'da Çöl Kütüphaneleri - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Bir dönem sayıları 30'u bulan kütüphaneler, çöl kumları, sıcak ve rüzgarlı hava, termitler ve çöl haşereleri gibi nedenlerden dolayı sadece bazıları ayakta kalabildi.
© AAKendilerine ’Kitap Koruyucuları’ adını verek kasabalılar günümüzde hala bu nadir eserlerin bakımını yaparak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.
Moritanya'da Çöl Kütüphaneleri - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kendilerine ’Kitap Koruyucuları’ adını verek kasabalılar günümüzde hala bu nadir eserlerin bakımını yaparak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.
© AA’Kitap Koruyucu’ olan Moritanyalı Abdullah Habott, ailesinden kalan ve içinde çok sayıda el yazması, Kuran-ı Kerim, hadis ve fıkıh kitaplarının bulunduğu kütüphaneyi muhafaza ediyor.
Moritanya'da Çöl Kütüphaneleri - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
’Kitap Koruyucu’ olan Moritanyalı Abdullah Habott, ailesinden kalan ve içinde çok sayıda el yazması, Kuran-ı Kerim, hadis ve fıkıh kitaplarının bulunduğu kütüphaneyi muhafaza ediyor.
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