https://sputniknews.com.tr/20230524/micotakise-zorla-geri-gonderilen-gocmenler-soruldu-olayi-sorusturuyoruz-1071510618.html

Miçotakis, Yunanistan'ın sığınmacı politikasını değerlendirdi: 'Sert ama adil'

Miçotakis, Yunanistan'ın sığınmacı politikasını değerlendirdi: 'Sert ama adil'

Yunanistan'da genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisinin lideri Kiryakos Miçotakis, New York Times tarafından ortaya çıkarılan, Yunan makamlarının... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T14:56+0300

2023-05-24T14:56+0300

2023-05-24T15:23+0300

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düzensiz göç

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New York Times tarafından cuma günü yayınlanan bir videoda, aralarında çocukların da bulunduğu bir grup insanın, gazetenin Midilli adası olduğunu söylediği yerden bir minibüsten çıkarılıp şişme botla sahil güvenlik gemisine götürüldükten sonra denizdeki bir salda terk edildiğini görülmüştü.Öte yandan Miçotakis, Yunanistan'ın sınır politikalarını 'sert ama adil' olarak savunmaya devam ediyor. CNN'den Christiane Amanpour ile yaptığı röportajda, "Bu olayı çok ciddiye alıyorum. Hükümetim tarafından zaten soruşturuluyor" diyen Yunan lider, Yunanistan'ın göçmenleri kasıtlı olarak geri gönderpipgöndermediği sorusuna, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi ve dolaşıma giren videoyu 'tamamen kabul edilemez bir uygulama' olarak nitelendirdi.Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson da, Yunanistan'dan olayı 'tamamen ve bağımsız bir şekilde soruşturmasını' istedi. Yunan makamları, İnsan hakları grupları ve Birleşmiş Milletler tarafından sığınmacıları defalarca deniz ve kara sınırlarında zorla geri göndermekle suçlanıyor.Miçotakis ise, 2019'da iktidara geldiğinden beri, yardım gruplarının eleştirilerine meydan okuyarak, duvarlarla çevrili kamplar inşa etti ve sınır devriyelerini artırarak göç konusunda daha sert bir duruş sergiledi.

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avrupa birliği, ab, kiryakos miçotakis, yunanistan, göç, kaçak göç, düzensiz göç