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Meteoroloji'den sel uyarısı: 4 gün boyunca sağanak yağışa dikkat
Meteoroloji'den sel uyarısı: 4 gün boyunca sağanak yağışa dikkat
Meteoroloji 24 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. İl il yayınlanan hava durumunda 4 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Bölgelerde yaşayan vatandaşlara... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T06:50+0300
2023-05-24T06:50+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
hava durumu
sel
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç) Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon, Siirt çevreleri ve Diyarbakır ve Batman'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur ve Isparta çevreleri ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur ve Isparta çevreleri ile Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.RÜZGAR UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Tunceli ve Bingöl) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esemesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Çanakkale hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyorBURSA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Bölgenin Batı ve Orta kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlıANTALYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu,K.MARAŞ °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu,İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzeybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta, Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Malatya ve Elazığ hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlUVAN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Batman' ın doğusu ile Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 12°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu,SİİRT 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu,
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye, hava durumu, sel, uyarı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye, hava durumu, sel, uyarı

Meteoroloji'den sel uyarısı: 4 gün boyunca sağanak yağışa dikkat

06:50 24.05.2023
© İHA / -AW862693İzmir'de sel
İzmir'de sel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA / -AW862693
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Meteoroloji 24 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. İl il yayınlanan hava durumunda 4 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Bölgelerde yaşayan vatandaşlara sel baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç) Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon, Siirt çevreleri ve Diyarbakır ve Batman'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur ve Isparta çevreleri ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur ve Isparta çevreleri ile Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
RÜZGAR UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Tunceli ve Bingöl) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esemesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Çanakkale hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bölgenin Batı ve Orta kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,
K.MARAŞ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzeybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta, Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya ve Elazığ hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlU
VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Batman' ın doğusu ile Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu,
SİİRT 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,
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