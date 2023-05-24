https://sputniknews.com.tr/20230524/merkez-bankasi-verilerine-gore-reel-kesim-guveni-1-yilin-zirvesinde-1071495813.html

Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güveni 1 yılın zirvesinde

Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güveni 1 yılın zirvesinde

Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi, Mayıs'ta 0,3 puan artarak 108.3'e yükseldi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T12:20+0300

2023-05-24T12:20+0300

2023-05-24T12:20+0300

ekonomi

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı.Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre değişmeyerek 105,1 seviyesinde gerçekleşirken mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi önceki aya göre 0,3 puan artarak 108,3'e yükseldi.Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkindeğerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.Kapasite kullanım oranı arttıİmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,3 oldu.Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı ise önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76'ya yükseldi.

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