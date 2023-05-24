https://sputniknews.com.tr/20230524/malatyada-zafer-partisinde-toplu-istifa-1071525053.html
Malatya'da Zafer Partisi'nde toplu istifa
Malatya'da Zafer Partisi'nde toplu istifa
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı sonrası partisinin Yeşilyurt ilçe teşkilatı istifa etti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T18:49+0300
2023-05-24T18:49+0300
2023-05-24T18:49+0300
2023 türkiye seçimleri
istifa
zafer partisi
ümit özdağ
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde partililerin tepkisine yol açtı. Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil, bu desteğin ardından duruma tepki gösterip Yeşilyurt ilçe teşkilatı yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı. 'İlçe teşkilatı olarak istifa ediyoruz'Çekmegil, "Bizlerin Zafer Partisi Teşkilatında bulunmamızın sebebi Türk milliyetçiliğinin kaybolmak üzere olan ruhunu yeniden ayağa kaldırabilmektir. Fakat parti başkanı Ümit Özdağ’ın yaptığı CHP'ye destek açıklaması biz alt kadronun milliyetçilik anlayışına ters düşmektedir. Bizler terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız. Hatta ve hatta HDP desteğini 6'lı masa koalisyonundan çekse bile CHP'nin HDP'nin ortağı olduğunu bildiğimiz için bu oluşuma karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu sebeple genel Başkanımızın açıklamalarına karşın en başta doğru kararı veren adayımız Sinan Oğan’ın kararının arkasında duracağımızı ve bu konuda kararlılığımızı belirtiriz. Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın CHP ortaklığı nedeniyle ilçe teşkilatı olarak istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/kilicdaroglu-ve-ozdag-aciklama-yapiyor-1071490456.html
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istifa, zafer partisi, ümit özdağ
istifa, zafer partisi, ümit özdağ
Malatya'da Zafer Partisi'nde toplu istifa
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı sonrası partisinin Yeşilyurt ilçe teşkilatı istifa etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde partililerin tepkisine yol açtı.
Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil, bu desteğin ardından duruma tepki gösterip Yeşilyurt ilçe teşkilatı yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı.
'İlçe teşkilatı olarak istifa ediyoruz'
Çekmegil, "Bizlerin Zafer Partisi Teşkilatında bulunmamızın sebebi Türk milliyetçiliğinin kaybolmak üzere olan ruhunu yeniden ayağa kaldırabilmektir. Fakat parti başkanı Ümit Özdağ’ın yaptığı CHP'ye destek açıklaması biz alt kadronun milliyetçilik anlayışına ters düşmektedir. Bizler terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız. Hatta ve hatta HDP desteğini 6'lı masa koalisyonundan çekse bile CHP'nin HDP'nin ortağı olduğunu bildiğimiz için bu oluşuma karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu sebeple genel Başkanımızın açıklamalarına karşın en başta doğru kararı veren adayımız Sinan Oğan’ın kararının arkasında duracağımızı ve bu konuda kararlılığımızı belirtiriz. Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın CHP ortaklığı nedeniyle ilçe teşkilatı olarak istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.