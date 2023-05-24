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https://sputniknews.com.tr/20230524/los-angelestan-robot-polis-kopeklerine-onay-1071499879.html
Eleştirilere rağmen Los Angeles'ta robot polis köpeklerine onay: 'Terminatör'ü izlemediniz mi?'
Eleştirilere rağmen Los Angeles'ta robot polis köpeklerine onay: 'Terminatör'ü izlemediniz mi?'
ABD'nin Los Angeles şehrinde alınan yeni bir kararla robotik köpeklerinin emniyet güçleri bünyesinde görev almasına onay verildi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T13:06+0300
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dünya
abd
abd
polis köpeği
robot
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ABD'nin New York şehrindeki emniyet departmanında robotik polis köpeklerin kullanılmaya başlamasının ardından şimdi de Los Angeles Kent Konseyi, endişelere ve protestolara rağmen yerel polis birimlerinin robotik köpekleri kullanmasına onay verdi.New York'ta alınan karar geniş tepki toplamıştı.Los Angeles'taki Konsey üyeleri, 8 'evet' oyuna karşı 4 'hayır' ile Los Angeles Polis Vakfı tarafından 277 bin dolarlık 'Dört Ayaklı İnsansız Zemin Aracı' satın alınmasına onay verdi.Boston Dynamics isimli şirket tarafından tasarlanıp üretilen robotik köpekler bölge ve binalarda kendi başlarına gezinme kapasitesine sahip ve çeşitli gözetleme teçhizatı, sensörler ve diğer 'donanımlar' ile donatılabiliyor. Emniyet kuvvetleri genelde robotik köpeklerini polis personelin hayatını tehlikeye atabilecek durumlarda ilave göz ve kulak olmaları için kullanıyor.Ancak Los Angeles yönetiminin aldığı bu karar kimi taraflarca tepkiyle karşılandı. Bazı Los Angeles sakinleri konseyin kararını sosyal medyadan eleştirerek "(Yapay zekayı) silahlandırmalarını istemiyorum" dedi. Kimi kent sakinleri ise emniyette robot kullanımının 'robocop'lara önayak olacağına işaret ederek, "iRobot ya da Termninatör filmlerinde neler olduğunu görmediniz mi?" diye sordu.Bazı kent sakinleri de polis robot köpeklerinin emniyet birimlerince kullanılması tartışmalarına ilişkin tepkilere rağmen böyle bir karar alınmış olması nedeniyle kent yönetimini 'halkın isteklerine kulak asmamakla' suçladı:New York'taki emniyet güçleri bünyesinde robotik köpek kullanımına dair karar 2020 yılında alınmıştı. Ancak yoğun tepkilerin ardından kent yönetimi kısa bir süre sonra kararından dönmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz ay ise Emniyet Müdürü Keechant Swell, robotik polis köpeklerinin 'şeffaf, tutarlı ve her zaman hizmet verilen insanlarla yakın işbirliği içinde' görev yapacağını belirterek kararın tekrar yürürlükte olduğunu açıklamıştı.San Francisco yönetimi bu durumu bir adım daha öteye taşıyarak, robotik polis köpeklerinin acil durumlarda ölümcül güce sahip bir konumda kullanılabileceği konusunu gündeme getirmiş ancak tasarıya onay verilmemişti.Los Angeles'taki oylamada tasarıya red oyu veren Kent Konseyi üyesi Hugo Soto-Martinez, robotik polis köpeklerinin 'aslında polis ve gözletleme konularındaki mevcut sınırların genişletilmesini temsil ettiğini' dile getirdi.
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abd, abd, polis köpeği, robot, los angeles

Eleştirilere rağmen Los Angeles'ta robot polis köpeklerine onay: 'Terminatör'ü izlemediniz mi?'

13:06 24.05.2023 (güncellendi: 13:09 24.05.2023)
© AP Photo / Mary Schwalmrobot polis köpeği
robot polis köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Mary Schwalm
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ABD'nin Los Angeles şehrinde alınan yeni bir kararla robotik köpeklerinin emniyet güçleri bünyesinde görev almasına onay verildi.
ABD'nin New York şehrindeki emniyet departmanında robotik polis köpeklerin kullanılmaya başlamasının ardından şimdi de Los Angeles Kent Konseyi, endişelere ve protestolara rağmen yerel polis birimlerinin robotik köpekleri kullanmasına onay verdi.
New York'ta alınan karar geniş tepki toplamıştı.
Los Angeles'taki Konsey üyeleri, 8 'evet' oyuna karşı 4 'hayır' ile Los Angeles Polis Vakfı tarafından 277 bin dolarlık 'Dört Ayaklı İnsansız Zemin Aracı' satın alınmasına onay verdi.
Boston Dynamics isimli şirket tarafından tasarlanıp üretilen robotik köpekler bölge ve binalarda kendi başlarına gezinme kapasitesine sahip ve çeşitli gözetleme teçhizatı, sensörler ve diğer 'donanımlar' ile donatılabiliyor. Emniyet kuvvetleri genelde robotik köpeklerini polis personelin hayatını tehlikeye atabilecek durumlarda ilave göz ve kulak olmaları için kullanıyor.
Ancak Los Angeles yönetiminin aldığı bu karar kimi taraflarca tepkiyle karşılandı. Bazı Los Angeles sakinleri konseyin kararını sosyal medyadan eleştirerek "(Yapay zekayı) silahlandırmalarını istemiyorum" dedi. Kimi kent sakinleri ise emniyette robot kullanımının 'robocop'lara önayak olacağına işaret ederek, "iRobot ya da Termninatör filmlerinde neler olduğunu görmediniz mi?" diye sordu.
Bazı kent sakinleri de polis robot köpeklerinin emniyet birimlerince kullanılması tartışmalarına ilişkin tepkilere rağmen böyle bir karar alınmış olması nedeniyle kent yönetimini 'halkın isteklerine kulak asmamakla' suçladı:
"Halkın bu konuya dair ne düşündüğünü görmelerine rağmen, aksi yönde oy kullandılar. New York City ve San Francisco bu robot köpekleri çoktan reddetti. Los Angeles polisinin askeri silahlara ihtiyacı yok."
New York'taki emniyet güçleri bünyesinde robotik köpek kullanımına dair karar 2020 yılında alınmıştı. Ancak yoğun tepkilerin ardından kent yönetimi kısa bir süre sonra kararından dönmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz ay ise Emniyet Müdürü Keechant Swell, robotik polis köpeklerinin 'şeffaf, tutarlı ve her zaman hizmet verilen insanlarla yakın işbirliği içinde' görev yapacağını belirterek kararın tekrar yürürlükte olduğunu açıklamıştı.
San Francisco yönetimi bu durumu bir adım daha öteye taşıyarak, robotik polis köpeklerinin acil durumlarda ölümcül güce sahip bir konumda kullanılabileceği konusunu gündeme getirmiş ancak tasarıya onay verilmemişti.
Los Angeles'taki oylamada tasarıya red oyu veren Kent Konseyi üyesi Hugo Soto-Martinez, robotik polis köpeklerinin 'aslında polis ve gözletleme konularındaki mevcut sınırların genişletilmesini temsil ettiğini' dile getirdi.
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