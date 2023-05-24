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https://sputniknews.com.tr/20230524/lagarde-ecb-yuksek-enflasyonla-mucadelede-kararli-1071525812.html
Lagarde: ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı
Lagarde: ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı
ECB Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurguladı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T19:15+0300
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ekonomi
christine lagarde
avrupa merkez bankası (ecb)
avrupa merkez bankası
avrupa merkez bankası (amb)
kovid-19
enflasyon
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Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagard, ECB'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı.Yazıda, ECB'nin, Kovid-19 salgınında önlemler açıklayarak salgına hızlı bir şekilde yanıt verdiğini ifade eden Lagarde, bugün de alışılmışın dışında yüksek enflasyonu aşağı çekmek için Banka'nın aynı kararlılıkla hareket ettiğini vurguladı.Lagarde, "Yıllarca çok düşük kaldıktan sonra enflasyon, artık çok yüksek ve çok uzun süre böyle kalmaya devam edecek. Bu, paranın değerini, satın alma gücünü azaltıyor. Erro Bölgesi'ndeki insanları ve şirketleri etkiliyor. Özellikle de toplumumuzun en savunmasız kesimlerini olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.ECB'nin enflasyonu orta vadeli yüzde 2 hedefine geri getireceğini vurgulayan Lagarde, "Bu nedenle faiz oranlarını rekor bir hızla artırdık ve enflasyonu hedefimize geri çekmek için faizleri yeterince sınırlayıcı seviyelere getireceğiz. Gerektiği kadar para politikasını bu seviyelerde tutacağız" değerlendirmesinde bulundu.Her zaman kolay olmadı'ECB'nin son 25 yıldaki çalışmalarını değerlendiren Lagarde, şunları kaydetti:Temmuz 2022'den beri ECB, ana faiz oranlarını art arda 7 kez toplamda 375 baz puan artırdı. Analistler, 15 Haziran'da yapılacak ECB faiz toplantısında 25 baz puanlık bir artış bekliyor.Öte yandan, Euro Bölgesi'ndeki para politikasından sorumlu organ olan ECB,1 Haziran 1998'de çalışmalarına başladı. Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde olan ECB'nin temel amacı, Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlayarak euro'nun değerini korumak.Euro'yu, Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan kullanıyor. Hırvatistan da bu yılın başında Euro kullanmaya başladı.
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christine lagarde, avrupa merkez bankası (ecb), avrupa merkez bankası, avrupa merkez bankası (amb), kovid-19, enflasyon
christine lagarde, avrupa merkez bankası (ecb), avrupa merkez bankası, avrupa merkez bankası (amb), kovid-19, enflasyon

Lagarde: ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı

19:15 24.05.2023 (güncellendi: 19:16 24.05.2023)
© Sputnik / Илья ПиталевChristine Lagarde
Christine Lagarde - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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ECB Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.
Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagard, ECB'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı.
Yazıda, ECB'nin, Kovid-19 salgınında önlemler açıklayarak salgına hızlı bir şekilde yanıt verdiğini ifade eden Lagarde, bugün de alışılmışın dışında yüksek enflasyonu aşağı çekmek için Banka'nın aynı kararlılıkla hareket ettiğini vurguladı.
Lagarde, "Yıllarca çok düşük kaldıktan sonra enflasyon, artık çok yüksek ve çok uzun süre böyle kalmaya devam edecek. Bu, paranın değerini, satın alma gücünü azaltıyor. Erro Bölgesi'ndeki insanları ve şirketleri etkiliyor. Özellikle de toplumumuzun en savunmasız kesimlerini olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.
ECB'nin enflasyonu orta vadeli yüzde 2 hedefine geri getireceğini vurgulayan Lagarde, "Bu nedenle faiz oranlarını rekor bir hızla artırdık ve enflasyonu hedefimize geri çekmek için faizleri yeterince sınırlayıcı seviyelere getireceğiz. Gerektiği kadar para politikasını bu seviyelerde tutacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman kolay olmadı'

ECB'nin son 25 yıldaki çalışmalarını değerlendiren Lagarde, şunları kaydetti:
"Her zaman kolay olmadı. Ancak benden önceki ECB Başkanları Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet ve Mario Draghi'nin liderliğinde, kötü olduğu kadar iyi ekonomik zamanlarda da, ECB görevini yerine getirmeye ve böylece Avrupa'nın geleceğinin temellerini güçlendirmeye her zaman dikkat etmiştir."
Temmuz 2022'den beri ECB, ana faiz oranlarını art arda 7 kez toplamda 375 baz puan artırdı. Analistler, 15 Haziran'da yapılacak ECB faiz toplantısında 25 baz puanlık bir artış bekliyor.
Öte yandan, Euro Bölgesi'ndeki para politikasından sorumlu organ olan ECB,1 Haziran 1998'de çalışmalarına başladı. Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde olan ECB'nin temel amacı, Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlayarak euro'nun değerini korumak.
Euro'yu, Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan kullanıyor. Hırvatistan da bu yılın başında Euro kullanmaya başladı.
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