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Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a 'sığınmacı' tepkisi: Sözleri tamamen gerçek dışı
Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a 'sığınmacı' tepkisi: Sözleri tamamen gerçek dışı
Kurtulmuş, Ümit Özdağ’ın “Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" sözlerinin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T13:08+0300
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politika
numan kurtulmuş
ümit özdağ
sığınmacı
tepki
ak parti
zafer partisi
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu” sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Kurtulmuş, “Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği ‘Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu’ şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir” dedi.
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numan kurtulmuş, ümit özdağ, sığınmacı, tepki, ak parti, zafer partisi
numan kurtulmuş, ümit özdağ, sığınmacı, tepki, ak parti, zafer partisi

Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a 'sığınmacı' tepkisi: Sözleri tamamen gerçek dışı

13:08 24.05.2023 (güncellendi: 13:18 24.05.2023)
© ERHAN CAN - SENAT DESTANOĞLU-Numan Kurtulmuş,
Numan Kurtulmuş, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© ERHAN CAN - SENAT DESTANOĞLU-
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Kurtulmuş, Ümit Özdağ’ın “Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" sözlerinin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu” sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kurtulmuş, “Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği ‘Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu’ şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir” dedi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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