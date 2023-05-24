https://sputniknews.com.tr/20230524/kurtulmustan-umit-ozdaga-siginmaci-tepkisi-sozleri-tamamen-gercek-disi-1071500092.html

Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a 'sığınmacı' tepkisi: Sözleri tamamen gerçek dışı

Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a 'sığınmacı' tepkisi: Sözleri tamamen gerçek dışı

Kurtulmuş, Ümit Özdağ’ın “Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" sözlerinin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T13:08+0300

2023-05-24T13:08+0300

2023-05-24T13:18+0300

politika

numan kurtulmuş

ümit özdağ

sığınmacı

tepki

ak parti

zafer partisi

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu” sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Kurtulmuş, “Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği ‘Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu’ şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230524/kilicdaroglu-ve-ozdag-aciklama-yapiyor-1071490456.html

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numan kurtulmuş, ümit özdağ, sığınmacı, tepki, ak parti, zafer partisi